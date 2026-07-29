CCAA del PP critican que las entregas a cuenta no "cambian el problema de fondo" y exigen reformar el modelo

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla y León, todas con gobiernos liderados por el PP, han coincidido este miércoles en minimizar el alcance del incremento "récord" de las entregas a cuenta anunciado por el Ministerio de Hacienda para 2027, al sostener que estos recursos "no cambian el problema de fondo" del actual sistema de financiación autonómica y reclamar una reforma "urgente" del modelo.

Las reacciones llegan después de que el departamento que dirige Arcadi España comunicara que las comunidades recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra de la serie histórica.

Las tres autonomías han subrayado además que este aumento no constituye una concesión del Gobierno, sino que responde al incremento de la recaudación tributaria y a los recursos que corresponden a las comunidades dentro del sistema vigente.

Asimismo, han coincidido en reclamar una reforma negociada de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), --aplazado por petición de las comunidades del PP al 4 de septiembre-- al considerar que el modelo actual sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de los territorios.

LA COMUNIDAD VALENCIANA RECLAMA ACABAR CON LA "INFRAFINANCIACIÓN HISTÓRICA"

En este sentido, el consejero de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha asegurado que las nuevas entregas a cuenta "no resuelven la infrafinanciación histórica" que, a su juicio padece la Comunidad Valenciana, pese a que recibirá 16.311 millones de euros en 2027, un 8,8% más que este año.

Rovira ha lamentado que la Comunidad siga siendo "la autonomía con menos recursos, ocho puntos por debajo de la media" y ha defendido que los valencianos deben recibir "la misma financiación que el resto de ciudadanos".

Asimismo, ha recalcado que las entregas a cuenta "no suponen una inyección de dinero por parte del Estado", sino recursos que corresponden a la Comunidad dentro del sistema vigente, por lo que ha insistido en que "no nos están regalando nada".

REGIÓN DE MURCIA: "NO ES NINGÚN PRIVILEGIO"

En la misma línea, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia ha afirmado que el anuncio de las entregas a cuenta "no constituye ninguna novedad ni ningún privilegio", ya que se trata de recursos que corresponden a la comunidad dentro del actual sistema de financiación.

La cartera de Hacienda murciana ha incidido en que estas cantidades "no son fondos extraordinarios ni una aportación adicional del Gobierno de España", sino transferencias obligatorias derivadas del sistema de financiación, y ha advertido de que este incremento "no cambia el problema de fondo", por lo que seguirá reclamando un nuevo modelo "justo, suficiente y negociado de forma multilateral".

CASTILLA Y LEÓN CREE QUE VUELVE A "PERDER PESO"

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que la Comunidad "vuelve a perder peso" en el reparto de las entregas a cuenta al crecer un 7,8%, por debajo del incremento medio nacional del 8,1%.

Fernández Carriedo ha atribuido el aumento de los recursos al crecimiento de la recaudación tributaria, pero ha vuelto a cargar contra un modelo de financiación que considera "perjudicial" para Castilla y León, al no tener suficientemente en cuenta factores como la superficie y la dispersión territorial.