CCOO y UGT convocan protestas el 15 de octubre en centros de trabajo de toda España contra el "genocidio" en Gaza

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una jornada de protesta el próximo 15 de octubre en todos los centros de trabajo privados y públicos del país para denunciar el "genocidio del Estado israelí" y para solidarizarse con la clase trabajadora palestina, la que "más está sufriendo las consecuencias de la masacre".

La "jornada de lucha" contará con asambleas y concentraciones para denunciar que Palestina, y especialmente la población de Gaza, está siendo "víctima de un genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, deportaciones masivas y destrucción de sus viviendas e infraestructuras", según recoge un comunicado.

"El hambre está siendo utilizada como arma, condenando a una muerte segura a decenas de miles de personas, en su mayoría niñas y niños y se está negando el acceso a la ayuda humanitaria, lo que constituye crímenes de guerra", se lee en el escrito de ambos sindicatos.

CCOO y UGT han lamentado que la clase trabajadora palestina es quien sufre el "genocidio" y que "trabajadoras y trabajadores" de todos los sectores están siendo "asesinados", incluidos personal sanitario, de ONG y periodistas, "cuyo único delito ha sido intentar dar a conocer la magnitud de los crímenes que el gobierno ultraderechista de Israel está llevando a cabo en Gaza".

Por este motivo, han condenado "la política de genocidio, de colonización ilegal" de territorios en la Franja de Gaza y en Cisjordania y "la usurpación de bienes palestinos por parte de Israel". También han exigido el fin de la "masacre" ante la "aparente indiferencia de la comunidad internacional".