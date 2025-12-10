CCOO, UGT y CSIF denuncian deficiencias en salud laboral en los laboratorios de Criminalística de la Guardia Civil

Archivo - Agentes de la Guardia Civil y de Criminalística de la Guardia Civil en las inmediaciones de una vivienda en Murcia - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF han denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las "graves deficiencias" que presentan los laboratorios de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid debido a presuntas irregularidades en materia de prevención de riesgos laborales.

En un comunicado, los tres sindicatos recuerdan que se trata de un entorno donde se manipulan sustancias tóxicas, contaminantes e inflamables, y donde incluso se utilizan componentes que pueden resultar altamente explosivos, "lo que agrava notablemente el riesgo".

Entre las deficiencias detectadas mencionan la existencia de puertas de evacuación que no cumplen la normativa, extintores con la revisión obligatoria caducada, vías de evacuación obstruidas y que no se ajustan a las medidas mínimas de seguridad, falta de taquillas adecuadas para evitar mezcla de ropa laboral y personal o aseos utilizados como almacenes improvisados.

Los tres sindicatos han señalado que durante los años 2024 y 2025, sus delegados de prevención han realizado varias visitas oficiales a los laboratorios de Medio Ambiente (22/02/2024), Química (23/04/2024) y Biología (24/04/2024), todos ellos ubicados en las instalaciones de la Guardia Civil en la calle de Guzmán el Bueno, Madrid.

"Fruto de estas inspecciones se elaboraron tres informes detallados donde se recogían múltiples deficiencias, algunas de gran gravedad, que fueron trasladadas tanto al Comité de Seguridad y Salud como a la propia Dirección General de la Guardia Civil para su subsanación", han añadido.

Sin embargo, los sindicatos han denunciado que casi dos años después constataron en una nueva visita --realizada el 5 de noviembre de 2025-- que "la mayoría de las deficiencias persisten, pese a que la Guardia Civil ha reiterado en numerosas reuniones que estaba realizando estudios, informes y pequeñas actuaciones puntuales".

"Hemos intentado de todas las formas posibles que la Guardia Civil actúe; sin embargo, la falta de un plan integral de prevención y la ausencia de medidas efectivas nos obliga a acudir a la Inspección de Trabajo", concluye el comunicado.