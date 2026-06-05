Cerdán niega cualquier delito y se desliga de la presunta trama del 'caso Leire Díez'

Archivo - El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado este viernes de forma "absoluta y radical" cualquier delito y se ha desligado de la presunta trama del 'caso Leire Diez' en un comunicado remitido a los medios.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz sitúa a Cerdán como el presunto cabecilla de una supuesta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas.

Cerdán ha reivindicado su inocencia frente a las "actuaciones, presiones, injerencias y manipulaciones" que se le han "atribuido" y ha asegurado que "el objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas".

Asimismo, ha reivindicado su "inocencia y la necesidad de proteger su presunción como un valor esencial en una sociedad democrática".