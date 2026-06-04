Escucha los audios del sumario del 'caso Leire Díez': "Yo estoy aquí para limpiar"

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sumario de la investigación sobre la exmilitante socialista Leire Díez que lleva a cabo la Audiencia Nacional incluye audios, a los que ha tenido acceso Europa Press, de los encuentro que mantuvo con políticos, empresarios y miembros de las fuerzas armadas.

Recogemos algunos de los fragmentos destacados de estas conversaciones:

REUNIONES CON FRANCISCO MARTÍNEZ

La exmilitante socialista se vio hasta en dos ocasiones con el que fue secretario de Estado de Seguridad en la etapa del expresidente 'popular' Mariano Rajoy en el Gobierno, Francisco Martínez Vázquez. En una de estas reuniones, buscó su colaboración para "limpiar las instituciones": "Nos podemos ayudar"

"Obviamente, la intención de todo esto es limpiar. Yo no estoy aquí para otra cosa no sea limpiar. No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no les ponemos correa nos estaremos equivocando".

En otra grabación de otra reunión, la exmilitante trasladó a Martínez "su intención de llegar a un acuerdo con él, indicándole que su equipo estaba tratando de encontrar la manera de sacarle de todo esto".

"Pero Paco, necesito que nos pongamos en el lado adecuado de la historia. Y ahora te tienes que decidir qué es el lado adecuado de la historia. Ayudar a desenmarañar todo esto o que esto se siga complicando más".

REUNIONES CON PÉREZ DOLSET, YEPES Y TEIJELO

En otra reunión con el capitán Juan Sánchez Yepes, ex agente de la Unidad Central Operativa (UCO), a la que también asistieron Teijelo y Javier Pérez Dolset, la exmilitante afirmó que su "siguiente conversación" iba a ser con la Directora de la Guardia Civil, quien era persona "de su confianza".

En otro audio de esa misma reunión se habla de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil.

REUNIÓN CON ALEJANDRO HAMLYN

Las menciones a Balas se suceden en distintas conversaciones. En otro de los audios incorporados al sumario, Díez habló de Antonio Balas como un "verdugo" que hace de "carcelero" de ciertas personas, una tarea que, bajo su punto de vista, "hay que desmontar".

Lo hizo en una conversación en febrero de 2025 entre el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, estos dos últimos investigados como miembros de la presunta trama que buscaba desestabilizar procesos judiciales.