Educación asegura que no se han registrado incidencias en la primera jornada escolar en Ceuta

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar en Ceuta, en la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 9 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha asegurado que no se han registrado incidencias en la primera jornada escolar en Ceuta, donde la asistencia de estudiantes ha superado el 74%.

En total, 9.566 estudiantes han acudido a clase, lo que representa el 74,85% de los 12.780 llamados al primer día lectivo, según los datos recopilados por la Dirección Provincial de Educación en Ceuta al término de la primera jornada escolar. Asimismo, el Gobierno ha informado de que la asistencia a clase del profesorado "es completa".

La titular de Educación, Milagros Tolón, ha reconocido este martes por la mañana en rueda de prensa que el curso ha comenzado con una "situación atípica para el alumnado de Ceuta", si bien ha defendido que lo ha hecho "con medidas extraordinarias de apoyo y, por supuesto, con el respaldo del Gobierno de España".

Además, ha destacado la puesta en marcha del servicio de seguridad privada en los centros escolares las 24 horas del día los siete días de la semana, así como el servicio del aula matinal y vespertina en los IES con el objetivo de facilitar la atención del alumnado antes y después de las clases, especialmente a los de los primeros cursos de la ESO.

Tolón también ha citado actuaciones de carácter formativo y de intervención psicosocial dirigidas a los miembros de la comunidad educativa, y al refuerzo y la mejora del vallado de cinco centros de Infantil y Primaria para evitar accesos no autorizados.

"Hemos propuesto intensificar la vigilancia y la coordinación en los itinerarios y en los entornos escolares, atendiendo a las preocupaciones que tienen las madres y los padres y que nos han trasladado", ha indicado.

Por otro lado, Tolón ha trasladado su reconocimiento a los 1.700 docentes de Ceuta "que llevan ya una semana trabajando en los centros educativos para que todo esté preparado". "Son un claro ejemplo del compromiso de la sociedad ceutí con el bienestar de los niños, su trabajo permite garantizar el derecho a una educación de calidad y contribuye a que Ceuta avance hacia la recuperación de la normalidad", ha manifestado.