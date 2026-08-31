El PP critica que Sánchez "exculpe" a Marruecos: 80.000 personas no pueden moverse por ese país sin que lo sepa

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa en Génova - A. PEREZ MECA

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha recriminado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "exculpe con rotundidad" a Marruecos, ya que, según ha dicho, 80.000 personas no pueden desplazarse por un territorio hacia la frontera sin que ese país lo sepa. Además, ha criticado que el presidente del Gobierno apunte a Israel, a Rusia y a una "internacional ultraderechista" de la entrada masiva de migrantes a finales de julio en Ceuta.

"Solo le ha faltado culpar a Franco", ha exclamado Sémper, después de que Sánchez haya subrayado --en una entrevista en la 'cadena SER'-- que no hay "ninguna información" que apunte a Marruecos en el origen de la crisis en Ceuta y haya descartado que hubiera información de las Fuerzas de Seguridad del Estado o los Servicios de Inteligencia que alumbren "alguna duda" sobre la participación de Rabat en la avalancha de migrantes.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha señalado que un mes después pueden "comprobar" que Sánchez exhibe "una enorme delicadeza diplomática" con Marruecos y "una sorprendente dureza" con los ceutíes.

UN RELATO "IMPOSIBLE DE JUSTIFICAR"

"El presidente del Gobierno dice que su Gobierno está investigando qué es lo que ha pasado pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista", ha criticado el dirigente del PP, para añadir que esas palabras evidencian que Sánchez vive en "un relato permanente" pero en este caso "el relato es imposible de justificar" con lo que ven los ojos de los ciudadanos y "hace aguas".

En este punto, ha apuntado a que también hay responsabilidad de Rabat en esta crisis. "¿Alguien cree que 80.000 personas pueden desplazarse por un país y entrar en otro país de una manera ilegal sin que el país de origen lo sepa?", se ha preguntado, para añadir: "¿alguien cree que los servicios de inteligencia de un país, en este caso el nuestro, no detectan que 80.000 personas se están desplazando por un país vecino con la intención de saltar y de entrar en nuestro país de una manera irregular?"

Sémper ha censurado que la culpa sea "de Rusia, de Elon Musk, de Israel, de los bulos, de las fake news y de la internacional ultraderechista". "Esta conspiranoia debería de preocuparnos a todos los españoles. Y en cualquier caso, obviamente que hay responsabilidades", ha señalado, al ser preguntado qué responsabilidad atribuye el PP a Marruecos en lo sucedido los días 30 y 31 de julio.

"EL GOBIERNO SIGUE INSTALADO EN UNA LAMENTABLE FICCIÓN"

El vicesecretario del PP ha señalado que un mes después de la crisis la situación ha empeorado" y ha recalcado que el Gobierno "sigue instalado en una lamentable ficción y está completamente desbordado". A su entender, es un Ejecutivo "desbordado por su inoperancia".

Según Sémper, las responsabilidades "no pueden disolverse entre versiones contradictorias, silencios administrativos y vacaciones presidenciales". "Sánchez probablemente intente convertir el jueves en su comparecencia (en el Congreso) en un ejercicio más de propaganda. Pero hay algo que ya no depende de su relato: lo que los ciudadanos estamos viendo a través de los medios de comunicación conociendo y que la justicia también investigará", ha avisado.