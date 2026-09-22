Ceuta quiere sancionar a los migrantes del Trampolín por ruidos y venta ambulante y pide ayuda a las FCSE

Migrante cocina, en la playa de Trampolín, a 19 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta solicitará a la Secretaría de Estado de Seguridad la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE) con la Policía Local al objeto de sancionar los incumplimientos de las ordenanzas municipales que se están produciendo en el asentamiento de la playa del Trampolín.

El consejero de Presidencia y Gobernación tiene previsto ponerse en contacto este mismo martes con la Secretaría para trasladarles la solicitud de coordinar una actuación conjunta.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alejandro Ramírez, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. La Ciudad pretende actuar especialmente contra la venta ambulante irregular y los problemas de ruido que, según ha señalado, se registran en la zona y constituyen materias reguladas por las ordenanzas municipales.

"Aquí lo que se observa sobre todo es el incumplimiento de las ordenanzas municipales. Nos trasladan que hay bastante venta ambulante en la zona del Trampolín. También el tema del ruido es otra de las cuestiones que son competencia municipal", ha explicado Ramírez.

El portavoz ha precisado que la Policía Local tiene intención de realizar actuaciones para garantizar el cumplimiento de estas normas, aunque ha reconocido la complejidad de intervenir en un asentamiento que concentra a cientos de migrantes y donde podrían producirse incidentes. Por ello, la Ciudad solicitará el respaldo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

"Esa actuación que va a hacer la Policía Local se entiende que allí es complicada ahora mismo por la situación que hay. Ese apoyo necesario que vamos a tener que tener de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es lo que se le va a trasladar a la Secretaría de Estado", ha señalado.

Ramírez ha justificado la petición de colaboración en que no se prevé un desalojo inmediato del asentamiento. "Sabemos que el desalojo entendemos que no lo van a proceder a hacer de manera inmediata. Ya intentaron trasladar a todas las personas a las instalaciones del Puerto y el Trampolín creo que está otra vez con más gente que antes del traslado", ha afirmado.

EXPEDIENTES YA INICIADOS

Durante la rueda de prensa, el portavoz también ha asegurado que la Ciudad ya ha comenzado a tramitar sanciones contra algunos de los inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta durante la crisis migratoria iniciada el pasado 31 de julio.

"Yo, a fecha de hoy, sí he recibido algún tipo de sanción por la parte de Medio Ambiente y por la parte de uso de espacios públicos a personas que fueron de las que entraron irregularmente los pasados 31 de julio", ha indicado.

Según ha explicado, los servicios administrativos estudian ahora la posibilidad de trasladar esos expedientes a la Policía Nacional para que puedan ser tenidos en cuenta en el ámbito de la normativa de extranjería.

Ramírez ha insistido en que la intención de la Ciudad es que cualquier infracción administrativa cometida por residentes del asentamiento tenga consecuencias. "Si hay cualquier tipo de infracción por parte de cualquier persona que haya entrado irregularmente, se pondrá en conocimiento de la Policía Nacional", ha señalado.

El Ejecutivo local ha aclarado que las intervenciones previstas no implican funciones policiales que corresponden exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero sí actuaciones propias de la Policía Local en el ámbito municipal.

"Obviamente, la Policía Local no va a detener a esas personas, pero sí puede desalojar toda la venta ambulante que hay a día de hoy allí, igual que se ha hecho en la zona de la Almadraba hace unos días o se termina haciendo en otros espacios", ha explicado el portavoz.