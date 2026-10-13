Ceuta se vuelca con los Reyes: "Bienvenidos a vuestra casa, majestades"

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia - Raúl Terrel - Europa Press

CEUTA 13 Oct. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Alicia Vela) -

Miles de ceutíes han atestado este martes la Plaza de África de la ciudad autónoma y sus alrededores para recibir a los Reyes, ondeando banderas de España y con pancartas que rezan "Bienvenidos a vuestra casa, majestades" o "Gracias por venir, majestades".

La multitud ha recibido a Felipe VI y Letizia, que recalan en Ceuta casi dos meses y medio después de la entrada masiva de inmigrantes el 30 de julio, con aplausos, vítores y cánticos que reivindicaban a la ciudad autónoma, al tiempo que también repicaban las campanas.

"Un caballa nunca se rinde", "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta unida jamás será vendida" y "Yo soy español, español, español", han coreado los ceutíes, en medio de una gran expectación. Casi 200 medios de comunicación se han acreditado para cubrir la esperada visita de sus majestades.

Felipe VI y Letizia han aterrizado en el Helipuerto de Ceuta en torno a las 12.15 horas, y se han dirigido al Paseo Alcalde Sánchez Prados para saludar a los ceutíes y manifestar el cariño de la Casa Real y el resto de España a los ceutíes aquí congregados.