Ceutíes residentes en Madrid convocan una concentración frente al Congreso este miércoles para exigir soluciones

Decenas de personas durante una manifestación pacífica en Ceuta, en una imagen de archivo - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ceutíes residentes en Madrid han convocado una concentración este miércoles a las 20.00 horas en la Plaza de las Cortes de Madrid, frente al Congreso de los Diputados, bajo el lema "Ceuta nos une" para exigir "soluciones inmediatas" que devuelvan a la ciudad la normalidad, así como "una estrategia a medio y largo plazo" para garantizar que no vuelva a repetirse un episodio como el vivido los días 30 y 31 de julio.

La iniciativa forma parte de un movimiento ciudadano que ha surgido espontáneamente en redes sociales y que trata de llevar el apoyo de los españoles a Ceuta por las calles de distintas ciudades del país.

Según detallan los convocantes, la elección del Congreso para la concentración responde a la voluntad de traladar a las instituciones del Estado que lo que ocurre en Ceuta no es únicamente un problema de los ceutíes, sino "una cuestión que afecta al conjunto de España y que exige una respuesta a la altura de la responsabilidad del Estado".

Así, los organizadores de esta concentración han querido remarcar que se trata de una iniciativa ciudadana de carácter "independiente, pacífica, democrática y cívica" y "sin adscripción política y al margen de partidos, organizaciones o movimientos políticos".

"No queremos que nadie utilice la situación de Ceuta en beneficio propio. Esta convocatoria pertenece a los ciudadanos y nace para defender exclusivamente los intereses de Ceuta", señalan los convocantes.