El CGPJ aclara que el ex presidente de la Audiencia Nacional está en excedencia tras las diligencias abiertas en Madrid

El juez tendrá que decidir ahora si investiga a Navarro por la presunta filtración al Gobierno de la absolución de Trapero

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aclarado que el ex presidente de la Audiencia Nacional (AN) José Ramón Navarro se encuentra en situación de excedencia de la carrera judicial, en respuesta a la pregunta realizada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid, que busca aclarar su competencia para conocer la querella presentada por Hazte Oír contra Navarro por presunta revelación de secretos.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, el Consejo ha contestado así al instructor Marcelino Sexmero que, en una providencia del pasado 20 de julio, pidió que le especificara "la situación" de Navarro, tanto si se encontraba en activo --con indicación del órgano judicial en el que estuviera destinado-- como si se encontraba en "situación de excedencia voluntaria".

El instructor explicó que requería esta información "al objeto de determinar la competencia" del juzgado que dirige sobre la querella presentada por Hazte Oír contra Navarro por, supuestamente, anticipar al Gobierno la sentencia por la que la AN absolvió de un delito de sedición por el 1-O al que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.

Fuentes jurídicas señalaron a Europa Press que Sexmero abrió diligencias previas a los solos efectos de recabar esta información del CGPJ y decidir después, ya sabiendo si es el juzgado competente para ello, si investiga a Navarro por los hechos denunciados.

Tanto Hazte Oír como Manos Limpias denunciaron después de que 'El Mundo' revelara una conversación de WhatsApp de agosto de 2020 entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la que éste le informaba de que el en ese momento presidente de la AN le había avisado de que absolverían a Trapero.

Fue en octubre de 2020 cuando la AN absolvió a Trapero, a los jefes políticos de la policía autonómica y a la intendente Teresa Laplana al considerar que no había quedado acreditado que se pusieran de acuerdo con los líderes del 'procés' para que los Mossos d'Esquadra no cumplieran los mandamientos judiciales que buscaban impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El Tribunal Supremo (TS) ya se pronunció sobre la denuncia de Manos Limpias, por presuntos delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho, archivándola "de plano" porque Navarro ya no ostenta la condición de aforado ante el alto tribunal.

En 2023, el Supremo rechazó admitir otra querella contra Navarro presentada por el ex chófer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas por revelación de secretos y cohecho a raíz de las conversaciones que el entonces presidente de la AN mantuvo por WhatsApp con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez durante la investigación de la 'Operación Kitchen'.