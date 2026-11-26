Archivo - Fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 22 de junio de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves, a propuesta de la presidenta del órgano de los jueces, Isabel Perelló, la concesión de una Medalla de Honor que será otorgada a los vocales que sean nombrados en el próximo mandato.

Lo han hecho a través de la modificación de un párrafo incluido en un artículo del proyecto de Reglamento de honores, tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes, que se aprobó de forma provisional este miércoles y establecía los criterios de concesión de la Medalla de Honor del CGPJ, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

Este cambio en el párrafo, que establece ahora los criterios por los que se entregarán las distinciones, llega después de que los vocales del Poder Judicial consideraran "equívoca" la redacción del mismo, así como "ajena a la intención que llevó a la creación de esta condecoración, aprobada por unanimidad por la Comisión Permanente" en junio de 2025, explica el CGPJ.

La redacción inicial señaló que la condecoración "se reservará para contribuciones de impacto excepcional y acreditado, singularmente en defensa o fortalecimiento de la independencia judicial, en servicios extraordinarios prestados al Consejo o al Poder Judicial, o en actuaciones de relevancia institucional o internacional".

"En todo caso, se concederá a quienes, con posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, desempeñen la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la Vicepresidencia del Tribunal Supremo y a los vocales y las vocales del Consejo General del Poder Judicial, al cese de sus cargos", indicó.

Este párrafo inducía a error, según el CGPJ, que reescribe el texto para aclarar que "en todo caso, se concederá a quienes, con posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, sean nombrados para la Presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ, la Vicepresidencia del Tribunal Supremo y para desempeñar el cargo de vocal del CGPJ, al cese de sus cargos".