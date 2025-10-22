El CGPJ encalla en la renovación de sus comisiones ante la división en el bloque progresista

La continuidad de Preciado en la Comisión Permanente se ha convertido en el principal escollo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) continuará el jueves con el Pleno que ha tenido que suspender este miércoles para intentar desencallar la renovación de sus comisiones, especialmente la Permanente, debido a la división en el seno del bloque progresista, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los bloques progresista y conservador del CGPJ --empatados con diez vocales cada uno-- llevan un mes intentando cerrar un acuerdo para renovar, aunque sea parcialmente, las comisiones en las que se reparte el trabajo del Consejo, entre las que destaca la Permanente por ser su órgano ejecutivo.

Ambos sectores coinciden en la idea global, esto es, mantener los equilibrios pactados al constituir este Consejo, de modo que cuando un bloque tenga mayoría de miembros en una comisión, la presidencia de la misma recaiga en el otro. La Permanente cuenta con un acuerdo propio que implica que siempre haya cuatro vocales de cada ala.

Estaba previsto que en el Pleno de este miércoles se aprobara la renovación pero no ha sido posible por las discrepancias en torno a la Comisión Permanente. Las fuentes señalan como punto de fricción la continuidad en ella de Carlos Hugo Preciado, inicialmente enmarcado en el bloque progresista pero que se ha desmarcado de su disciplina de voto, alineándose con los conservadores y la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, también progresista.

Además, la Comisión Permanente cuenta con la particularidad de que, legalmente, debe contar con cuatro vocales procedentes del turno de jueces y magistrados y tres del turno de juristas de reconocido prestigio.

Estas dos variables han complicado las negociaciones, si bien el principal escollo en estos momentos es la intención del bloque progresista de sustituir a Preciado por José María Fernández Seijo, algo que sus pares conservadores y la propia Perelló rechazan.

PERELLÓ ABOGA POR MANTENER A PRECIADO

En el caso de los vocales conservadores, esgrimen que en esta ocasión el bloque progresista debe asumir más representación en la cuota de juristas de la Permanente, lo que les dejaría con una única plaza en el turno judicial, la de Preciado.

Los vocales progresistas, por su parte, se niegan a ceder uno de sus asientos en la sala de máquinas del CGPJ a Preciado, al entender que hace tiempo que no les representa. "Si quieren, que lo elijan ellos", resume una fuente del ala progresista, en alusión al sector conservador.

Y la presidenta, por otro lado, busca mantener a Preciado en la Permanente --en esa plaza del turno judicial-- al ver en él un aliado al margen de la política de bloques, indican las fuentes consultadas.

Así las cosas, los vocales se han vuelto a citar para retomar el Pleno este jueves a las 10.00 horas con la intención de aprobar un acuerdo, aunque esta vez no pueda ser por unanimidad.