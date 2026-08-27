El CGPJ espera aprobar este viernes un refuerzo para los juzgados de Ceuta por la crisis migratoria

Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá mañana en una sesión extraordinaria para aprobar un refuerzo para las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.

La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla haya remitido este jueves la documentación relativa a los siete jueces que finalmente han solicitado la comisión de servicio, según han informado fuentes del CGPJ a Europa Press.

El CGPJ ha emitido los preceptivos informes y se ha recabado la autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Por otro lado, según las mismas fuentes, el plazo para solicitar la segunda de las comisiones de servicio convocadas, en este caso para reforzar la plaza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en violencia sobre la mujer, finalizará este viernes.

Durante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional celebrada en el Congreso de los Diputados este jueves para abordar la crisis derivada de la entrada de cientos de miles de personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha prometido más refuerzos en la ciudad autónoma en cuanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice la "petición formal".

Bolaños ha prometido que el Ministerio financiará y autorizará "de manera inmediata" los refuerzos que soliciten el CGPJ y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Asimismo, ha expresado que todavía no han recibido "esa petición formal oficial de refuerzos". "Tan pronto como la recibamos, en horas, el Ministerio de Justicia aprobará la partida presupuestaria correspondiente y reforzaremos el Tribunal de Instancia de Ceuta a los efectos de poder tramitar con mayor agilidad", ha explicado.