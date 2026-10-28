El CGPJ renueva comisiones y Perelló reclama a los vocales acordar nombramientos pendientes en el Supremo

Archivo - La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, durante los premios anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, a 9 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles la renovación de los miembros de comisiones que la integran. Además, su presidenta, Isabel Perelló, ha instado de nuevo a los vocales a acordar los nombramientos pendientes de magistrados en el Tribunal Supremo.

Así lo ha comunicado el órgano de gobierno de los jueces, que ha indicado que "cumple así el mandato legal establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que las comisiones se renovarán anualmente".

Las comisiones que se han renovado son la Permanente, la que más peso tiene dentro del CGPJ, y las de Calificación, de Asuntos Económicos y de Igualdad, de Estudios e Informes, de Escuela Judicial, de Relaciones Internacionales, de Innovación Tecnológica y Transformación Digital, de Carrera Judicial y de Asuntos Institucionales.

El Consejo ha indicado que se ha aprobado por mayoría la lista presentada por el vocal Carlos Hugo Preciado, después de que el vocal José Antonio Montero retirara su propuesta y la del vocal José María Fernández Seijo no obtuviera los votos necesarios.

Al respecto, la Comisión Permanente contará entre sus miembros con cuatro mujeres, que además de esta presidirán las comisiones de Asuntos Económicos, de Igualdad, de Estudios e Informes, de Escuela Judicial y de Relaciones Internacionales.

La Comisión Permanente seguirá presidida por Perelló, que estará acompañada por los vocales José Antonio Montero, José Carlos Orga, José María Páez, José Luis Costa, Argelia Queralt, Lucía Avilés e Inés Herreros.

El organismo ha señalado que la composición de las comisiones renovadas supone que, por primera vez, la Comisión Permanente tendrá cuatro mujeres entre sus ocho componentes.

Asimismo, ha destacado también que la presidencia de seis de las diez comisiones renovadas será ejercida por una mujer: la Permanente, la de Asuntos Económicos, la de Igualdad, la de Estudios e Informes, la de Escuela Judicial y la de Relaciones Internacionales.

Y ha resaltado igualmente que en el conjunto de las once comisiones recogidas en la propuesta --si bien se incluye la Comisión Disciplinaria, cuya composición no varía-- las mujeres ocupan 29 de los 59 puestos, lo que supone el 51,8 por ciento.

Se trataba de la segunda vez en la que la renovación de las comisiones era llevada al Pleno del CGPJ, después de que el pasado 14 de octubre no hubiera acuerdo y Perelló hiciera un llamamiento a los vocales a llegar a un consenso en los siguientes días sobre la renovación para que hubiera una composición equilibrada.

Tras este acuerdo, la propia Perelló ha vuelto a exhortar a los vocales a consensuar ahora los nombramientos pendientes en el Supremo ante la alta carga de trabajo por las vacantes que quedan por cubrir y para "cubrir así a la mayor brevedad posible las necesidades".