Chivite alerta de que la "inestabilidad interna" de Sumar puede acabar "afectando" al Gobierno de coalición

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, durante un desayuno informativo, en el Ateneo de Madrid, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha reconocido que "las situaciones de inestabilidad internas" por parte de Sumar, "acabarán afectando" al Gobierno en su conjunto, en relación con el retraso en el inicio del Consejo de Ministros del pasado viernes por discrepancias sobre el decreto de vivienda.

Durante su intervención en los 'Desayunos del Ateneo', Chivite ha señalado que "tener un gobierno de coalición conlleva también negociaciones y tensiones que muchas veces llegan hasta el límite", subrayando que este tipo de episodios forman parte de la dinámica entre socios con posiciones diferentes.

No obstante, ha advertido de que cuando una de las formaciones atraviesa situaciones de "inestabilidad interna", estas acaban "afectando" al conjunto del Ejecutivo. "Más allá de que fuera el tema en concreto, cuando una de las partes vive momentos de inestabilidad, eso repercute en todo el Gobierno", ha explicado.

En este contexto, la dirigente socialista ha destacado que lo relevante ahora es que el decreto de vivienda siga su tramitación parlamentaria, al tratarse de una medida prioritaria. "Hay un decreto que tendrá que convalidarse en el Congreso de los Diputados", ha recordado.

El retraso en el inicio del Consejo de Ministros se produjo tras las negociaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para tratar de acercar posiciones sobre medidas sociales, entre ellas la prórroga de contratos de alquiler y el control de márgenes empresariales dentro del plan anticrisis.

Según distintas fuentes del Ejecutivo, las discrepancias entre el ala socialista y Sumar sobre la inclusión de medidas de vivienda en el decreto obligaron a prolongar las conversaciones antes del inicio de la reunión, que finalmente arrancó con más de dos horas de retraso y sin un acuerdo cerrado en todos los puntos principales.

Chivite ha subrayado que la vivienda constituye actualmente una de "las principales preocupaciones" sociales, solo por detrás del contexto internacional marcado por los conflictos bélicos, por lo que ha insistido en la importancia de "poner el foco donde realmente están los problemas de la ciudadanía".

Con todo, la presidenta de Navarra ha apelado a mantener la cooperación entre socios de coalición y ha señalado que "la buena relación personal" entre los miembros del Ejecutivo también facilita avanzar en los acuerdos.

PACTOS CON BILDU

En relación con la estabilidad de su propio Ejecutivo en Navarra, sostenido gracias a la abstención de EH Bildu, Chivite ha reiterado en la defensa de la política de acuerdos y ha criticado la "hipocresía" de PP y Vox al cuestionar los pactos de la izquierda mientras, según ha recordado, también ellos "se han sentado" para llegar a entendimientos.

La presidenta de Navarra ha citado como ejemplo al 'popular' Javier Maroto sobre posibles acuerdos presupuestarios en Vitoria y ha recordado posicionamientos históricos como los del expresidente del Gobierno José María Aznar en relación con el nacionalismo vasco.

Además, ha acusado a la ultraderecha de emplear una "estrategia basada en la provocación y la confrontación pública". "Si hay odio, mejor, porque así consiguen foco", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que responder a esas provocaciones "alimenta el marco" político que buscan estas formaciones.

EL INFORME DE LA UCO SOBRE SANTOS CERDÁN: "FUE MUY DURO"

Por otro lado, Chivite también se ha referido al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el exdirigente socialista Santos Cerdán, que ha calificado de "muy duro" y ha asegurado "no reconocer" en él al "compañero" con el que compartió trayectoria política durante años.

"Yo no reconozco a Santos Cerdán con el que he compartido legislaturas y modelos", ha señalado, antes de insistir en que corresponde ahora a la justicia esclarecer los hechos y en que debe respetarse la presunción de inocencia.

Además, la presidenta navarra ha afirmado que no ha mantenido contacto con el exdirigente desde su salida de prisión y ha defendido que las investigaciones no afectan a la actuación institucional del Partido Socialista de Navarra, subrayando que "no existe vinculación" con decisiones adoptadas por la formación en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

ELECCIONES GENERALES

Por último, en el marco de las próximas elecciones generales, Chivite ha aclarado que no existe opción de que ella lidere un posible "postsanchismo". "Mi intención es seguir en mi tierra", ha aseverado.

En cuanto al liderazgo del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la presidenta de Navarra ha sentenciado que "sin duda" debe ser él quien siga al frente del PSOE. Asimismo, ha recordado que "en un año pueden pasar muchas cosas" y "todo debe ir a su tiempo" para no adelantar unos presuntos resultados desfavorables.