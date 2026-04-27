El chófer de Mazón el día de la dana se niega a responder en el Congreso, pero rechaza haber recibido "presiones"

1082043.1.260.149.20260427170942 Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ernesto Serra Morant, el chófer del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón el día de la mortífera dana de 2024, se ha negado este lunes a responder a las preguntas planteadas por los miembros de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la catástrofe. No obstante, ha negado que su silencio se deba a "presiones" ejercidas por el Gobierno valenciano y ha desvelado que en sus desplazamientos de aquel día no iban oyendo la radio.

"No he recibido presiones; jamás he recibido presiones haciendo mis funciones", ha respondido a la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Águeda Micó, después de que ésta apuntara a esa posibilidad.

"Muchos de nosotros pensábamos que usted nos podría ayudar a clarificar los hechos, a aclarar momentos, horarios, y nada más. No íbamos a pedirle nada más aquí, no íbamos a presionarle de ninguna otra forma. Pero sí que veo que usted seguramente habrá recibido presiones por parte de la Generalitat para que hoy no nos conteste a nosotros", había dicho Micó.

YA CUMPLIÓ EN EL JUZGADO

Por mucho que los portavoces han intentado que Serra les respondiera, él se ha refugiado en que ya cumplió con su "obligación" de declarar ante la jueza que instruye la causa penal por la dana: "Ya cumplí con mi obligación en la causa penal y me remito a esas declaraciones. Estoy obligado a comparecer, pero no les voy a contestar a sus preguntas", se ha justificado.

Más allá de negar presiones, el compareciente se ha limitado a señalar que nadie le ha aconsejado cómo actuar en el Congreso, que es "funcionario", que llevaban la radio puesta durante sus viajes de aquel día y que recogió a Mazón "sobre las ocho", aunque no ha podido concretar la hora .

Esto último se lo ha dicho al diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, quien le ha definido como un "profesional honesto que ejerce con responsabilidad su tarea". "Si estás aquí es por la estrategia de manipulación del Gobierno de Mazón", le ha dicho Ibáñez al compareciente, mientras que Micó y el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna le han pedido que respondiera por las familias de las víctimas.

"Le veo asustado, el miedo es libre, lo entiendo, pero usted sabe lo que hizo el señor Mazón y es una vergüenza que el PP lo tenga en su grupo parlamentario y bien protegido", ha apuntado el diputado de Podemos.

PP Y VOX SALUDAN SU SILENCIO

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha elogiado el "coraje" del chófer por no prestarse a la "sucia tarea" que achaca al PSOE y sus socios parlamentarios. "Creo que es justa su decisión de no dejarse linchar o de no dejarse llevar a terrenos equívocos", ha comentado.

En la misma, línea, la 'popular' Belén Hoyo ha dicho que entendía perfectamente que no quisiera contestar y que estaba en su derecho a hacerlo ante el intento del PSOE y sus aliados de convertir "a quien no tiene capacidad de decisión en un instrumento de desgaste político".