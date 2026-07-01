El choque interno no amaina en Movimiento Sumar con la dimisión de la coordinadora a las puertas de su asamblea

Archivo - La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, durante una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). . - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dimisión de la coordinadora general de Movimiento Sumar de todos sus cargos y su baja como militante de la formación supone otro hito en la crisis interna que atraviesa el partido, al evidenciar que sigue vivo el choque entre sectores de la formación.

Este jueves y mediante una comparecencia pública en Madrid, Lara Hernández ha comunicado oficialmente que abandonaba el partido que viene dirigiendo desde la última asamblea y del que fue también secretaria de Organización, decisión que algunos de sus partidarios le habían aconsejado cuando trascendió la polémica de que estaba siendo investigada por presunto trato vejatorio a los trabajadores.

A su vez ha evitado cargar contra sus antiguos compañeros, al incidir que no quería hacer "sangre" ni entrar en el "barro", pero ha detallado que su salida se produce después del archivo de este proceso antiacoso y ha denunciado que, desde que se abrió la investigación en febrero, ha sido víctima de una campaña de "desprestigio en su contra".

Es más, ha dicho que se reservaba el derecho de interponer acciones legales por el menoscabo que ha supuesto este proceso y ha agregado que se han vertido contra ella "mentiras", "calumnias" e "injurias" que se han demostrado "falsas" con el archivo del proceso que se le comunicó el domingo 28 de junio.

SE LE OFRECIÓ UN HUECO EN LA NUEVA DIRECCIÓN PERO LO RECHAZÓ

Esta decisión deja vía libre a la elección como nuevas coordinadoras a la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, pero también denota que la unidad no será completa al no formar parte de la nueva dirección ni Hernández ni cuadros que le son afines.

Fuentes de dicha candidatura han explicado a Europa Press que contactaron con la ya ex coordinadora y se le planteó la posibilidad de que tuviera un puesto en la nueva dirección pese a que ha perdido muchos apoyos en la organización, pero fue rechazado por Hernández.

Desde el entorno de la exdirigente alegan que se le sondeo para esa opción 'in extremis', al poco del cierre de plazo, pero que rechazó ese ofrecimiento por dignidad política e inciden que los impulsores de esa candidatura son las que han maniobrado para descabalgarla.

Hernández ha tenido palabras cálidas para Movimiento Sumar, al subrayar que lo ha dado todo por el partido, pero desde su entorno vienen denunciando que el proceso de investigación por supuesto acoso laboral era una operación "política" contra ella y que detrás de todo lo relacionado con esta denuncia está la mano de la portavoz parlamentaria.

SE APUNTAN MÁS SALIDAS

Tras agotarse este martes el periodo para registrar candidaturas, queda ahora por desvelar la lista que han confeccionado Martínez Barbero y Rosa Martínez, si bien los correligionarios de la excoordinadora anticipan que hay bajas destacadas de cuatros y diputados. La previsión es que se pueda a dar a conocer este mismo jueves.

Una de las incógnitas será el rol que tenga en la nueva dirección el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que está presente en el listado para la nueva dirección como uno de los referentes del partido, según exponen fuentes del partido.

También queda por esclarecer el papel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que fundó Movimiento Sumar pero renunció al cargo coordinadora tras el mal resultado de las elecciones europeas, aunque ha seguido en la dirección, y ya ha renunciado como referente electoral.

Sin embargo, fuentes próximas al sector de los partidarios a Hernández avanzan que habrá más cargos que seguirán su estela al renunciar a formar parte de la nueva dirección, deslizando los casos del diputado Txema Guijarro o el del actual secretario de Organización interino Fabio Cortese.

En cambio, desde el equipo de la candidatura de Barbero y Rosa Martínez desgranan que esta lista tiene vocación de ser lo más amplia posible y que da valor a los dirigentes territoriales, pues este nuevo proyecto aspira reforzar los territorios.

SUCESOS DE CRISIS Y DIMISIONES

La dimisión de Hernández, que ya había militado en IU y había abandonado también esa formación, no tapona la fuerte crisis que atraviesa el partido desde que renunció a finales de mayo la exsecretaria de Organización Laura Moreno, quien en una carta vertió duras acusaciones contra la excoordinadora.

Desde su irrupción en política Movimiento Sumar ha sufrido una sucesión de renuncias, como la exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y el exportavoz parlamentario Íñigo Errejón tras ser denunciado por presuntos abusos sexuales.

También ha dimitido del cargo el exsecretario de Comunicación David Comas o dejó el partido la escritora Elizabeth Duval, que se mostró estos días muy crítica con ya dimitida coordinadora y dijo haber sido testigo de comportamientos inadecuados por parte de ella hacia trabajadores.

La formación se ha movido en la inestabilidad desde la marcha de Díaz como referente orgánico y la dimisión como co-coordinador del diputado Carlos Martín en agosto del año pasado, lo que dejó que dejó a Hernández como la máxima referente en el plano interno de Movimiento Sumar hasta ahora.

Estas turbulencias internas debilitan a Movimiento Sumar justo cuando está en plena alianza con Más Madrid, IU y Comunes para forjar una nueva coalición amplia de izquierdas de cara a las próximas generales, que de momento carece de candidato y marca electoral.