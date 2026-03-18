El CIS publica este miércoles su primer barómetro tras los comicios en CyL y el estallido de guerra en Oriente Próximo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presenta este miércoles su Barómetro de Opinión correspondiente al mes de marzo, el primero tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo y tras las elecciones de Castilla y León del pasado domingo.

Israel y Estados Unidos atacaron Irán el pasado 28 de febrero, desencadenando el actual conflicto que se ha extendido también a Líbano y provocado los ataques del régimen de los ayatolás a emplazamientos militares norteamericanos en otros países de la región y el cierre del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz.

Mientras el organismo que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos arrancaba el trabajo de campo para este estudio, el Gobierno prohibía al Ejército estadounidense el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para sus operaciones relacionadas con los bombardeos a Irán.

El 3 de marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con cortar todo el comercio con España, y al día siguiente, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le replicó con el lema 'No a la guerra' --que se popularizó en 2003 contra la guerra de Irak-- y abogaba por la desescalada en un conflicto que sigue abierto.

En los días en los que el CIS hacía sus encuestas transcurría también la campaña electoral previa a los comicios autonómicos en Castilla y León que ganó el PP frente a un PSOE que también creció, si bien el gobierno autonómico dependerá del tercero en discordia, Vox, que subió menos de lo esperado. En cambio, los partidos a la izquierda del PSOE, tanto la coalición IU-Sumar como Podemos, desaparecieron de las Cortes.

HACE UN MES, EL PSOE TENÍA UNA VENTAJA DE CASI 10 PUNTOS

Hace un mes, el barómetro de febrero volvió a colocar al PSOE en cabeza con una subida de casi un punto respecto a enero, ensanchando su distancia con el PP a los 9,7 puntos. En concreto, la encuesta otorgaba al PSOE una estimación de voto del 32,6% frente al 22,9% del PP, que caía una décima.

En tercera posición, Vox se anotaba un 18,9%, su mejor dato en los barómetros del organismo demoscópico público. Y también subía el partido de 'Alvise', que repetía su cota más alta con un 2,4%. Por el contrario, Sumar se queda en el 7%, dos décimas menos que en enero, mientras que Podemos subía cuatro décimas hasta el 3,9%.