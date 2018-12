Ciudadanos denuncia la "demagogia" de Casado con la prisión permanente tras el asesinato de Laura Luelmo

Actualizado 20/12/2018 11:51:56 CET

Girauta acusa a PP, PSOE y Podemos de utilizar este crimen para hacer reivindicaciones políticas

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha acusado al PP, a Podemos y al Gobierno de utilizar la muerte violenta de Laura Luelmo para defender cada uno sus reivindicaciones políticas, y ha criticado la "demagogia" del presidente del PP, Pablo Casado, por insistir en la prisión permanente revisable. En opinión de Cs, este tipo de crímenes confirman la necesidad de garantizar el "cumplimiento efectivo" de las penas por parte de ciertos criminales para evitar que reincidan.

"Me ha parecido lamentable por una parte y por otra. Eso de utilizar un dolor muy reciente para hacer reivindicaciones políticas me repugna", ha declarado en los pasillos de la Cámara Baja sobre la discusión surgida en el Pleno de este miércoles entre Casado, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, y la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra.

Al recuperar el debate sobre la prisión permanente revisable, "volvemos a la demagogia de no centrarnos en el verdadero problema", mientras que otros recurren al "donde dije 'digo' digo 'Diego'" porque "ahora este tema es más sensible", ha manifestado Girauta.

El portavoz de la formación naranja ha subrayado que "el verdadero núcleo del problema es que en España no se cumplen de forma efectiva las penas y que hay una serie de delitos especialmente repugnantes y dañinos, que tienen que ver con los crímenes sexuales y los asesinatos de un cierto tipo, en los que se da mayor reincidencia que en otro tipo de crímenes".

"Esto está comprobado por la ciencia jurídica" y el Derecho Penal "no lo puede ignorar", ha señalado el diputado 'naranja', que sostiene que quienes sean condenados por ese tipo de crímenes deberían "cumplir efectivamente el número de años" de prisión que les haya impuesto el juez.

NO DEROGAR DE MOMENTO LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Con el fin de atajar el problema, Ciudadanos presentó hace varios meses una propuesta en ese sentido en el debate parlamentario sobre la prisión permanente revisable --que el PP pide no derogar-- porque considera que "el régimen de tercer grado y el de permisos penitenciarios" es lo que "conduce a asesinatos" como el de Laura Luelmo.

Girauta se ha mostrado de acuerdo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que "la prisión permanente por sí sola" no resuelve el problema. Además, ha destacado que, tras haber defendido la derogación de esta medida hace unos meses, Sánchez haya dicho este miércoles que no propondrá eliminarla mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto. "Es lo que venimos diciendo desde hace meses y lo que el PSOE dice ahora y antes no decía", ha añadido.

La profesora de 26 años, cuyo cadáver apareció este lunes a las afueras de El Campillo (Huelva), estuvo retenida contra su voluntad antes de morir de un fuerte golpe en la frente propinado por Bernardo Montoya, el hombre que ha sido detenido por los hechos y que ha confesado a la Guardia Civil ser el autor del crimen. Según los investigadores, los indicios recabados llevan a sospechar que Laura Luelmo sufrió una agresión sexual.