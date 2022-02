Ciudadanos dice que las encuestas muestran que el PP "ha hecho un pan como unas tortas" adelantando elecciones en CyL

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la dirección de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, ha subrayado que todas las encuestas sobre las elecciones de Castilla y León, incluida la última del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), evidencia que en el PP han hecho "un pan como unas tortas" adelantando esos comicios al próximo 13 de febrero, porque ni los 'populares' consiguen la mayoría absoluta, ni los 'naranjas' se quedan fuera del tablero político en esa comunidad.

En rueda de prensa tras la Ejecutiva de Cs, Pérez Calvo se ha referido así a la encuesta flash hecha pública este lunes por el CIS, que revela que el PP obtendría entre 24 y 30 escaños pero no lograría sumar mayoría absoluta para poder gobernar ni con Vox, al que otorga entre 8 y 9 procuradores. De su lado, Ciudadanos cosecharía entre 2 y 5 escaños.

El dirigente de Cs ha señalado que se trata de "una encuesta más" que, en todo caso, va "en la misma línea" que la primera que publicó el organismo que dirige José Félix Tezanos. Con todo, sostiene que este último barómetro electoral tiene dos titulares claros: que el PP no obtiene mayoría absoluta y que Cs no sólo no sale del tablero político, sino que además será "decisivo".

"A ALGUNO SE LE DEBERÍA ESTAR CAYENDO LA CARA DE VERGÜENZA"

"A alguno ya se le debería estar cayendo la cara de vergüenza si tuviera dignidad", ha comentado Pérez Calvo, recordando que cuando el presidente de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, decidió adelantar las elecciones lo hizo con un doble objetivo: "conseguir mayoría absoluta y echar a Ciudadanos".

"Pero ni hay mayoría absoluta ni Ciudadanos está fuera --ha repuesto--. Han hecho un pan como unas tortas a costa de los castellano y leoneses, a los que han dejado sin presupuesto y desatendidos" en plena sexta ola del Covid.

Dicho esto, Pérez Calvo ha puesto de relieve que Ciudadanos es el partido que "más se perece a Castilla y León" en tanto que es el que más conoce las preocupaciones reales de la calle frente a lo que promulgan el PSOE y el PP, a los que ha acusado de preocuparles "poco" la España despoblada y de estar sólo pensando en "retener alcaldes y concejales, así como cargos donde colocar a los suyos".