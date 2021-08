Ciudadanos emplaza al PP a aprovechar la comisión Kitchen para desmarcarse de la "deleznable" trama

Con el sumario ya cerrado, Edmundo Bal rechaza prolongar la comisión como un "arma política" para "hacer daño" al PP

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos aconseja al PP aproveche los trabajos pendientes de la comisión de investigación sobre la llamada 'operación kitchen' para desmarcarse de esa "deleznable" trama denunciada en el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El juez Manuel García Castellón completó la instrucción del sumario a finales de julio y procesó a la cúpula del Ministerio, incluyendo al exministro Jorge Fernández Díaz y al ex secretario de Estado, Francisco Martínez.

Junto con varios mandos policiales, Fernández Díaz y Martínez serán juzgados en la Audiencia Nacional como responsables de una trama montada con fondos públicos para espiar a Luis Bárcenas y tratar de apropiarse de documentación que pudiera perjudicar a cargos del PP.

HECHOS DE EXTRAORDINARIA GRAVEDAD

Para el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, son "hechos de extraordinaria gravedad, absolutamente deleznables, horribles, como es ocultar pruebas de otro procedimiento de malversación y en favor de un partido político".

Aunque la instrucción judicial ha terminado, el Congreso tiene abierta su comisión de investigación sobre la comisión Kitchen, ya que antes del verano se decidió prorrogar los trabajos hasta final de año para recibir nuevas comparecencias y redactar las conclusiones.

En declaraciones a Europa Press, Edmundo Bal considera que el PP

debería aprovechar esta comisión parlamentaria para romper con su pasado y "condenar sin ningún matiz" estos hechos "absolutamente gravísimos".

Ciudadanos, que apoyó la prórroga de la comisión al considerar que estabas "justificada" para celebrar comparecencias pendientes, no piensa alargar más la comisión parlamentaria sólo para atacar al PP. "Ya dije que esta comisión no podía usarse como un arma política contra el PP en asuntos que están sub iudice", ha señalado.

LAS COMPARECENCIAS HAN SIDO MUY FRUSTRANTES

A su juicio, hay que analizar las comparecencias pendientes o las que sea necesario repetir para cerrar una lista de citaciones y "llamar a las personas que pudieran tener algo que ver con el asunto". En función de las propuestas que hagan los grupos, Ciudadanos ya decidirá "con criterio judicial" las que apoya, pero ya adelanta que "no vale utilizar esto políticamente para alargar la comisión para hacer daño al PP".

"Las comparecencias han sido muy frustrantes, con silencios clamorosos, y la utilidad de la comisión ha sido bastante escasa, más allá de alguna cosa a las que nos tiene acostumbrado (el excomisario) Villarejo, como decir que hablaba con Rajoy aunque luego el juez no encuentra el teléfono", admite.

En este contexto, Edmundo Bal coincide en que lo mejor sería celebrar las comparecencias pendientes, entre las que figura el expresidente Mariano Rajoy, y ya "dejar trabajar a la Justicia con independencia".