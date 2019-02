Ciudadanos pide un Debate sobre el estado de la Nación para que Sánchez explique la negociación con el separatismo

Actualizado 11/02/2019 16:08:14 CET



Rivera insta al presidente del Gobierno a escuchar a quienes se manifestaron el domingo y a "dar la cara en el Congreso"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos quiere que el Congreso celebre un Debate sobre el estado de la Nación para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique, entre otras cuestiones, el proceso de diálogo con los partidos independentistas catalanes.

Así lo ha anunciado el líder de Cs, Albert Rivera, un día después de la manifestación del domingo en Madrid, donde se rechazó la política de Sánchez en Cataluña y se reclamaron elecciones generales.

"Los españoles se merecen respeto y dignidad, y aunque a Sánchez no le guste lo que vio ayer en la calle, tiene que escuchar al pueblo español y dar la cara en el Congreso", ha declarado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Lo que pretende la formación naranja es que se convoque un Debate sobre el estado de la Nación para que el jefe del Ejecutivo explique "qué pasa con las negociaciones con los separatistas, con los Presupuestos y con el futuro de España y cuándo se va a poner fecha a las elecciones".

En su opinión, es necesario que Sánchez aclare cuál es la posición del Gobierno sobre la cuestión de Cataluña, en particular lo referente a la mesa de partidos y a la figura del relator o "mediador", ya que la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha salido a decir "una cosa y la contraria".

En la proposición no de ley registrada este lunes, Ciudadanos plantea que la Cámara Baja inste al Gobierno a convocar el Debate sobre el estado de la Nación para que se celebre "a la mayor brevedad posible" y que así el Ejecutivo informe con detalle de asuntos como la cuestión territorial, el futuro de la Unión Europea y la marcha de la economía y el empleo.

La formación liberal indica que el último debate de este tipo tuvo lugar en febrero de 2015, y señala que si no hay otro en 2019, se cumplirán al menos cinco años consecutivos sin celebrarlo, lo cual constituye "un hecho absolutamente insólito", ya que normalmente se ha celebrado anualmente y el máximo periodo de tiempo transcurrido sin hacer ese debate en el Congreso ha sido de dos años.

LEGISLATURA AGOTADA

Sobre la concentración que se llevó a cabo en la plaza de Colón de Madrid, Rivera cree que dejó claro que "muchos españoles" rechazan "el intento de Sánchez de negociar" los 21 puntos del documento que le entregó en diciembre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que no quieren "una mesa (de diálogo) paralela a las instituciones" ni que se negocien "privilegios o indultos con los golpistas".

Lo que habría hecho él como presidente del Gobierno ante unas condiciones como las que planteó Torra es, según ha dicho, "levantarse de la mesa" y decirle que va a "aplicar el (artículo) 155 (de la Constitución" si él se niega a respetarla, porque "no se puede aceptar ese marco".

El presidente de Cs ha insistido en la necesidad de que se convoquen elecciones generales "cuanto antes" para poner fin a una situación en la que "la economía depende de Podemos" --que pactó el proyecto de Presupuestos con el Gobierno-- y "la política nacional depende de Torra".

"Si esta semana caen los Presupuestos" en el Congreso, "dígame un solo motivo para salir adelante", ha indicado sobre la votación de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Sin embargo, cree que ni siquiera el rechazo a los Presupuestos garantizará que Sánchez convoque los comicios, ya que "es capaz de prorrogar" las cuentas de 2018, aprobadas por PP y Cs, para prolongar una legislatura "agotada".

Respecto a la posibilidad de que Sánchez convoque las elecciones para el 14 de abril, el presidente de Ciudadanos ha dicho luego en rueda de prensa: "Veremos si nos quiere estafar otra vez" o si ya se ha dado cuenta de que "no se puede gobernar España con los que quieren liquidar España".

DIFÍCIL QUE Cs PACTE CON BARONES SOCIALISTAS EN MAYO

Por otro lado, Rivera ha subrayado que "mientras el PSOE esté en manos de Sánchez" va a ser "muy complicado" que Ciudadanos alcance acuerdos postelectorales con barones socialistas tras las municipales y autonómicas de mayo.

"No me vale con que (Guillermo Fernández) Vara, (Emiliano García) Page o (Javier) Lambán puedan coincidir en algo con lo que yo pienso; eso se demuestra andando, echando a Sánchez", si es que realmente quieren "un PSOE constitucionalista que llegue a acuerdos con Cs", ha dicho en alusión a los líderes del PSOE en Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón.

A su modo de ver, "no vale quejarte de tu jefe y decir que no estás de acuerdo pero luego hacer todo lo que dice tu jefe". En este sentido, considera que si hay "democracia interna" en el PSOE, sus dirigentes deberían poder expresar si están de acuerdo o no con la estrategia de Sánchez en Cataluña.