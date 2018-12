Ciudadanos, a las puertas de tener grupo propio en el Senado tras las andaluzas si pide prestados cuatro senadores

Publicado 04/12/2018 17:51:31 CET

Ciudadanos tiene la posibilidad de constituir grupo parlamentario propio en el Senado y abandonar el Grupo Mixto tras sus buenos resultados en las elecciones andaluzas del domingo, aunque necesitará que otra formación le 'preste' cuatro senadores durante unos días, una práctica habitual en la Cámara Alta y avalada por el Tribunal Constitucional, pero que Cs ha criticado duramente.

La formación de Albert Rivera va a ganar dos senadores por Andalucía, de los nueve que designa este parlamento autonómico y que renovará en cuanto la legislatura eche a andar en esa comunidad. El PSOE tendrá tres, el PP dos, Podemos uno y Vox, otro, en el que será su primer representante en las Cortes Generales.

Cs tiene ahora cuatro senadores que se sientan en el Grupo Mixto, el mismo al que se tendrá que incorporar el senador de Vox y que está ya formado por dos miembros de Compromís y uno, respectivamente, de EH Bildu, Foro Asturias, UPN, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera.

Pero los parlamentarios naranjas tienen una posibilidad de salir de aquí y formar un grupo parlamentario independiente, con lo que eso significa: turnos de intervención propios, capacidad para presentar tantas iniciativas como se quiera, un puesto en la Junta de Portavoces y financiación, entre otras posibilidades.

La fórmula les exigiría pedir y recibir 'prestados' cuatro senadores de otro partido, porque el Reglamento del Senado exige que sean diez los que compongan un grupo en el momento de ser registrado. Una vez superado este trámite, se permite que el grupo se mantenga con al menos seis componentes, justo los que tendrá Ciudadanos; los otros cuatro, pueden volver a su formación de origen.

PARECIDO A UN FRAUDE DE LEY

Este ir y venir de senadores se ha producido habitualmente entre los partidos grandes y pequeños del Senado, como parte en muchos casos de acuerdos más amplios entre partidos. En la legislatura actual, el PNV tiene grupo propio por este mismo mecanismo (seis senadores propios y cuatro prestados por el PP), y el PDeCAT ha sumado sus cuatro senadores a los dos de Coalición Canaria para llegar al mínimo exigido de seis (los otros cuatro procedieron de ERC y del Grupo Mixto).

Sin embargo, Ciudadanos ha sido siempre muy crítico con este préstamo de senadores y ha censurado a otros partidos cuando lo han hecho en el pasado, por entender que "si no es fraude de ley, se acerca bastante" y que es el estilo de la "vieja política".

Esta fue la expresión que utilizó el secretario general del partido, José Manuel Villegas, cuando explicó por qué Ciudadanos no prestaba un escaño al PP en el Parlamento catalán tras las autonómicas de 2017, lo que les hubiera permitido tener grupo propio. Los catalanes no tenían por qué pagar a ese partido "algo que no ganó en las urnas", apostilló.

RESPALDO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La fórmula ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, en una sentencia de este año provocada por el PDeCAT. Este partido trató de formar grupo en la actual legislatura con cuatro senadores, mediante el préstamo de seis, pero la Mesa lo rechazó porque interpretó que el grupo se reduciría más de lo permitido (no puede quedarse por debajo de seis).

La sentencia corrigió a la Mesa, al entender que se había adelantado a lo que iba a pasar y aplicó "de forma prematura" una causa de disolución a un grupo "non nato".

El Tribunal argumentó también que existe esta tradición y que los usos parlamentarios "han constituido y siguen constituyendo un importante instrumento normativo dentro del ámbito de organización y funcionamiento de las Cámaras".