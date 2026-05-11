Clavijo ve con preocupación los dos positivos e insiste en el riesgo por las ratas del barco

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación- GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido su preocupación con que dos pasajeros repatriados del barco 'MV Hondius' hayan dado positivo en hantavirus, señalando además que era un riesgo que desde el Gobierno canario veían como posible y que "desgraciadamente" se ha visto confirmado. Asimismo, ha insistido en el temor que podía tener por las ratas en el crucero afectado y ha afeado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que haga públicas conversaciones privadas fuera de contexto.

Así se ha pronunciado Clavijo en declaraciones a 'Antena 3' y 'Cadena Ser Canarias', recogidas por Europa Press, después de que un ciudadano francés y otro estadounidense que viajaban en el crucero hayan sido confirmados como casos positivos.

El presidente canario ha recordado que al Gobierno de España le pidieron medidas para el fondeo del buque, como hacer test de antígenos o PCR antes de bajar pese a que fueran asintómaticos por "seguridad para los canarios y para el personal que trabajaba en el operativo". "Hoy van a seguir bajando pasajeros sin que se les haya hecho el test, cosa que nos preocupa", ha subrayado.

En este contexto, considera que esa petición no era "descabellada" tras confirmarse los positivos de los dos repatriados, por lo que ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya tenido en cuenta las medidas planteadas por su Ejecutivo de cara a la repatriación en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).

Asimismo, Clavijo también ha señalado que pidió al Gobierno que tanto el barco como la evacuación aérea estuvieran "el menos tiempo posible" en las islas para evitar riesgos.

Ante la negativa de las condiciones planteadas, Clavijo ha explicado que su gobierno decidió "recluirse" no autorizando la entrada del buque y que fuera el Ejecutivo central el que lo haga. No obstante, ha defendido la "absoluta lealtad" con la que han trabajado en el operativo para que saliera "exitosamente" y acabara rápido.

"HAN QUERIDO RIDICULIZAR"

Por otra parte, Clavijo ha lamentado que el Ministerio de Sanidad haya querido "ridiculizar" su preocupación con los roedores en el barco con hantavirus. Además, ha insistido en una circular del Ministerio del Interior que a su juicio reconoce que el hantavirus se trasmite por la saliva, orina o heces de roedores. "Dice que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio, pero no lo descarta", ha proseguido.

El presidente canario también ha señalado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en su protocolo que hay que eliminar las ratas en el barco, por lo que había un "riesgo. "Han querido llevarlo al absurdo", ha asegurado Clavijo, que admite una conversación privada con la ministra Mónica García, que ella "ha tenido a bien" hacerla pública, en la que niega que los roedores pudieran nadar y él le envió una captura. "No estilo hacer públicas conversaciones o pantallazos fuera de contexto", ha rematado.

Pese a esta discrepancia con el Ministerio de Sanidad, Clavijo ha avanzado que no va a romper relaciones con el Gobierno "por el interés general" y ha dicho que "no es el momento" de decidir "en medio de una emergencia" si Coalición Canaria decide retirar el apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso.