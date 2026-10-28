CLM dice que todos los heridos han sido evacuados de los trenes y hacen un llamamiento a donar sangre

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejera Portavoz de Castilla La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que todos los heridos han sido evacuados fuera de los trenes y los medios de rescate van a proceder a extraer a los cadáveres que se han producido en el accidente tras chocar un AVE con un Iryo en Urda (Toledo).

"Todos los heridos están fuera de los vagones y se va a proceder a la extracción de cadáveres", ha explicado la consejera en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press. Según ha señalado, han priorizado la atención a los heridos y ha precisado que la información que tiene el Gobierno de CLM es que son 30 los fallecidos por el momento pero que esa cifra se elevará.

Todas las consejerías de Sanidad de todas las CCAA se han puesto a la disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha, no obstante, ha pedido que quien esté en disposición de donar que se acerque a los hospitales para donar sangre.