El CNI constató el 30 de julio que Marruecos se vio desbordado pero no desplegó antidisturbios hasta tres horas después

Informe del CNI sobre Marruecos - MONCLOA

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CNI constató el mismo 30 de julio que el refuerzo de seguridad que adoptó Marruecos la víspera ante la concentración de migrantes dispuestos a cruzar a Ceuta por la noche "resultó insuficiente" y que, una vez el espigón se vio desbordado ante las entradas a nado, las autoridades del país vecino solo desplegaron "algunas unidades antidisturbios" en la frontera "tres horas después".

Asimismo, consideran que si algo pone de manifiesto lo sucedido es la "profunda distorsión" entre la visión que tiene del país el rey Mohamed VI, que un día antes puso en valor el desarrollo económico que ha experimentado, y la "realidad vivida" por los marroquíes.

Los servicios de Inteligencia dieron traslado el 30 de julio un análisis de situación y prospectiva, a las 21.20 horas, en el que repasan la evolución de los acontecimientos que derivaron en lo que define como "el mayor fenómeno de desplazamiento masivo de migrantes de la historia de España" a Ceuta.

Según reconoce, la entrada en la ciudad autónoma se vio incentivada por la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio y a partir del 22 de julio se produce "un efecto llamada exponencial", al difundir "sus logros" en redes sociales quienes habían cruzado a nado a Ceuta y no habían sido devueltos, acelerándose el ritmo de llegadas.

LAS FUERZAS MARROQUÍES, COLABORATIVAS PERO SATURADAS

"Las autoridades marroquíes parecen mostrarse razonablemente colaborativas, aunque saturadas ante el número tan elevado de operaciones de rescate", reconoce el CNI, que precisa que "a las 21.00 horas del 29 de julio, víspera de la celebración del Día del Trono en Tetuán, la situación en Fnideq (Castillejos) alcanzó un punto crítico con una multitud esperando para lanzarse al agua para acceder a Ceuta".

A juicio del servicio de Inteligencia español, "el refuerzo de la presencia policial y de gendarmes marroquíes resultó insuficiente para controlar a la muchedumbre" y tras la llegada a nado de cientos de personas durante la noche a Ceuta, las fuerzas auxiliares marroquíes "se han visto sobrepasadas y no intervienen para impedir el acceso al mar", lo que provoca que los migrantes accedan ya "de manera incontrolada" rodeando el espigón.

Finalmente, después de que las autoridades locales reconocieran estar "sobrepasadas", "en torno a las 13.30 se han desplegado los primeros efectivos de antidisturbios en las inmediaciones de Bab Sebta", prosigue el CNI, en su reconstrucción de la jornada, subrayando que la intervención de los agentes "genera que una parte importante de los migrantes se arrojen al mar y comiencen a atravesar a nado bordeando el espigón".

NECESARIO UN MAYOR DESPLIEGUE

Por lo que se refiere a la postura adoptada por las autoridades marroquíes, el CNI reconoce que "el gran volumen de migrantes magrebíes ha desbordado la capacidad de control de las pocas unidades en la zona" y considera que habría sido necesario "el despliegue de un mayor número de efectivos especializados en el control de grandes masas de personas" como se hizo con éxito en la crisis del 15 de septiembre de 2024 también en Ceuta.

Así las cosas, subraya que "no se ha detectado reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación, más allá del despliegue de algunas unidades de antidisturbios en la frontera de Bab Sebta tres horas después del desbordamiento del espigón".

Por otra parte, tras reconocer la importancia de que las autoridades del reino alauí "para restablecer el control de la frontera de Ceuta", el CNI considera que "desde el punto de la vista de la imagen exterior" de Marruecos, lo ocurrido ha dejado "patente la distorsión entre la visión del monarca Mohamed VI" expresada en su discurso del 29 de julio con motivo del Día del Trono "y la realidad vivida sobre el terreno, en un momento en que Marruecos se intenta reivindicar como un actor de estabilidad y socio de seguridad fiable".

Para terminar, el CNI dice que "se tiene conocimiento de que las autoridades marroquíes van a aceptar las devoluciones de los migrantes que han accedido a la ciudad durante el día de hoy y de los migrantes que ya tienen expedientes cerrados de expulsión", algo que atribuye a "un intento de publicitar estas medidas e intentar poner fin a la crisis".