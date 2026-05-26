Coalición Canaria afea a Sánchez que ignore la cuestión de confianza y el adelanto electoral como si no pasara nada

Archivo - La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha afeado este martes al Gobierno que no haya reaccionado a su petición de someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones tras la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, trasladando "la sensación de aquí no estuviera pasando nada".

Preguntada en los pasillos del Congreso, Valido ha insistido que no ha recibido "reacción ni contacto alguno" del Ejecutivo, "algo que está siendo muy habitual". Y ha aclarado que para su formación no hay otros dos escenarios posibles, pues la moción de censura "no está sobre la mesa y resulta absurdo" hacer cábalas sobre qué pasaría".

Para Valido, España vive un "momento crítico" que, a su juicio, contribuye a la "desafección de la ciudadanía".

Sobre la sugerencia del PNV de adelanto electoral, la parlamentaria canaria la ha calificado de "reflexión de sentido común" ante una situación sin Presupuestos Generales del Estado, sin "ni un solo Debate sobre el Estado de la Nación" y con el Gobierno perdiendo votaciones y sin mayorías.

"LO IDEAL ES QUE EN 2027 EMPEZÁRAMOS LEGISLATURA CON PRESUPUESTOS"

A su juicio, "lo lógico" es plantearse, a un año de las elecciones según las fechas estipuladas, "si merece la pena mantenerse en el Gobierno un año más de esta manera" o si corresponde a la ciudadanía "tomar la voz y acudir a las urnas".

"Lo ideal sería que en el 2027 pudiéramos estar empezando una legislatura con Presupuestos Generales y donde pudiéramos atender más a los problemas de la gente que a los problemas que tienen algunos partidos", ha defendido Valido, que no ve al Gobierno presentándolos.

La diputada de Coalición Canaria ha advertido de que las líneas rojas de los distintos grupos "se van elevando por momentos" y teme que sigan haciéndolo a medida que se acerquen las elecciones. "Se van a marcar mucho sus posiciones, van a ser bastante difíciles las negociaciones y creo que en este momento los Presupuestos Generales están más difíciles que nunca", ha concluido.