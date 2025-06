Coalición Canaria ya no garantiza su apoyo a Sánchez tras el caso Cerdán e irá decidiendo cada día

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha trasladado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su formación "no puede garantizar ya su apoyo" al Ejecutivo, al considerar que la confianza "se ha quebrado" con ellos y con la ciudadanía.

En una rueda de prensa en el Parlamento tras reunirse con el presidente en el marco de la ronda de contactos en el Palacio de Moncloa, Valido ha expresado su "preocupación por el daño democrático" derivado de las informaciones publicadas sobre tramas de corrupción que afectan a ex altos cargos socialistas y de su Gobierno, y ha asegurado que "la gente está asombrada por todo lo que está escuchando y leyendo", lo que a su juicio está generando un fuerte clima de "desafección".

"No podemos garantizar nuestro apoyo al Gobierno. Tomaremos decisiones cuando correspondan y ante escenarios reales, no posibles", ha afirmado Valido, que ha insistido en que su partido solo se posicionará "cuando haya un escenario real encima de la mesa". Es decir, decidirá cuando llegue el momento si apoyar o no al presidente si hay una cuestión de confianza, moción de censura o en importantes votaciones.

En este sentido, la parlamentaria insular ha recalcado que Coalición Canaria "no va a adelantarse" a los acontecimientos y que "seguirá con atención la evolución de los hechos".

PIDE MEDIDAS DE MÁXIMA TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN PÚBLICA

Durante el encuentro con Sánchez, Valido ha defendido que el Ejecutivo debe adoptar medidas "más contundentes", no solo en el seno del PSOE, sino también en el conjunto del Gobierno, con especial atención al papel de ministerios y altos cargos.

"Un Gobierno tiene que actuar y tomar todas las medidas que hagan imposible que esto vuelva a repetirse", ha remarcado la diputado, quien ha apuntado que esto pasa por establecer mecanismos de máxima transparencia en los procesos de contratación pública. "Las medidas de Gobierno Abierto ya recomiendan esto, y es urgente que se implementen todos esos controles", ha añadido.

Valido ha desvelado también que Sánchez "entendió" la posición de Coalición Canaria en la reunión y "no se sorprendió" ante la decisión de no garantizar su apoyo. Según ha añadido, el propio presidente le reconoció que otros grupos también le han transmitido lo mismo, y que está recopilando propuestas de sus socios que permitan reforzar la confianza y la seguridad en el Ejecutivo.

En todo caso, ha insistido en que "el Gobierno no depende de Coalición Canaria", que cuenta con un solo escaño, sino de otros socios que serán quienes tomen las decisiones que determinen su continuidad.

"SÁNCHEZ ESTÁ TOCADO"

La portavoz parlamentaria ha descrito a un Sánchez "tocado", afectado por la sesión de control de hoy y por la presión política del momento. "Se siente traicionado y decepcionado, y muestra deseo de continuar si aquellos socios de los que depende el Gobierno así lo desean", ha afirmado.

Por último, ha advertido que quizá seguirán apareciendo informaciones sobre corrupción en los próximos días y que será el Gobierno quien tendrá que valorar si cuenta con los apoyos suficientes para seguir adelante. "El Gobierno no sabe muy bien qué más va a salir y eso no permite avanzar nada", ha zanjado la dirigente de Coalición Canaria.