Colau condiciona un futuro Gobierno con Sánchez a que la primera medida sea un decreto para bajar el alquiler

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau (i), y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre (d), participan en un acto de campaña, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha condicionado el apoyo a un Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez y la presencia de su espacio en dicho Ejecutivo a la aprobación de un primer decreto sobre vivienda que estabilice contratos y baje los precios del alquiler.

También ha reclamado a los socialistas que deben entender que luchar contra la extrema derecha tiene que ser "valiente" y "enfrentarse a los fondos buitres de una vez por todas" para hacer efectivo, sin "excusas", el derecho a la vivienda.

Así lo ha traslado durante el acto 'Un podcast como una casa' celebrado en Madrid, consistente en un diálogo sobre vivienda con la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y la abogada y exdirigente de Podemos, Alejandra Jacinto. Entre el público se encontraba también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Me gustaría enviarle un mensaje muy claro hoy a Pedro Sánchez, que es que para que el Frente Amplio esté en un futuro Consejo de Ministros de un gobierno progresista, el primer decreto que se tiene que aprobar en ese Consejo de Ministros es el que estabilice los contratos de alquiler y baje los precios de alquiler", ha apostillado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)