Frente Amplio propone limitar las herencias de los ultrarricos a un máximo de 10 millones de euros por heredero

La candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante el acto central de campaña de CHA-Frente Amplio Aragón, en el Centro Cívico Tío Jorge, a 15 de noviembre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio recoge dentro de su programa electoral para los comicios del 29N la limitación de las herencias de los ultrarricos, topándolas a una cantidad máxima de 10 millones de euros por heredero de un gran patrimonio.

Según ha informado la candidatura, esta limitación se implementará estableciendo un tipo impositivo marginal del 100% sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En el importe total se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómicas, ha desgranado el espacio político que lidera Ada Colau.

OTRO TRAMO PARA HERENCIA ENTRE 5 Y 10 MILLONES

Además, la medida contempla, entre otros, un nuevo tramo adicional para herencias entre 5 y 10 millones con tipos marginales altos (75%), así como la reducción de los tipos existentes para los tramos inferiores a 120.000 euros.

Frente Amplio ha justiciado este impuesto como un elemento necesario para corregir la desigualdad y orientada también a "restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios" de España.

CON LO RECAUDADO SE DOBLARÁ LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA

La recaudación adicional estimada "bastaría para doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, contribuyendo así a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades", según han desgranado desde la candidatura.

Aparte, han señalado que en el país hay 33 personas con más de 1000 millones, 400 personas con patrimonios de más de 100 millones de euros y 100 personas atesoran más de 250.000 millones en patrimonio. Esto refleja, a juicio de Frente Amplio, "un grado extremo de concentración del poder económico y político, que alimenta un círculo vicioso de desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza".

Asimismo, la coalición ha argumentado que se trata de una medida "complementaria y consonante" con otras que ya ha presentado para su programa del 29M, que presenta este mismo lunes, como el impuesto a los grandes patrimonios, la expropiación de fondos buitre, o el impuesto a los grandes propietarios a partir de la cuarta vivienda para personas físicas y de la primera para personas jurídicas.

Anoche la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ya avanzó esta propuesta para "acabar" con las herencias de las grandes fortunas puesto que generan "una desigualdad enorme" que, a su juicio, "no está justificada". "Hay que poner justicia", declaró durante una entrevista a 'La Séptima' este domingo.