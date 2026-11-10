Colau critica que Abascal se dedicó a esparcir "bulos" en TVE y pide desmentirle con voto progresista

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau (i), durante un acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en la Plaça Sant Jeroni, a 8 de noviembre de 2026, Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha criticado que el líder de Vox, Santiago Abascal, se dedicó a esparcir "muchas mentiras", "bulos" y "ofensas" durante su entrevista este lunes en el programa de 'La Revuelta' que espera sean respondidas en las urnas en los comicios del 29N.

Durante una entrevista en el mismo programa que dirige el humorista David Broncano en TVE, recogida por Europa Press, Colau ha comenzado su intervención evocando la intervención del presidente de Vox un día antes, al que ha acusado de proferir opiniones que vulneran los derechos humanos.

Colau, que se ha referido a Abascal como el "señoro de la extrema derecha", ha confrontado que ella acude al programa sin pedir que traigan un público especial, a diferencia de Abascal, y se alegra que no estén los que le corearon este lunes.

Luego, ha insistido en que el líder de Vox vertió "muchos bulos" que se pueden desmentir. "Algunas tan increíbles como que el problema de la vivienda es por las políticas de género, o el negacionismo climático, o las personas migrantes que dicen que se llevan todas las ayudas, cosa que es mentira según todos los datos oficiales, y que esos bulos no pueden quedar sin respuesta", ha apostillado.

Por tanto, ha confiado en que la la mayoría social del país se acuerde de "estos bulos" y "ofensas" de Vox cuando se abra la votación el 29N y que "los desmientan en las urnas". Es más, ha proclamado que tienen la "responsabilidad compartida" de que "este señor de extrema derecha del que no va a decir el nombre" deje de ser protagonista.