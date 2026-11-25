La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, durante un acto de Comuns-Front Ampli, en el Parc Sant Martí, a 21 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha criticado que el PSOE "no ayuda a la credibilidad de la política" cuando está bloqueando durante la legislatura la propuesta de prestación por crianza que demanda su espacio político y luego el presidente Pedro Sánchez, la promete en un mitin de campaña.

Así lo ha recriminado durante una entrevista a 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha enfatizado que su "decepción más grande" con los socialistas y donde "claramente ha fallado" es en materia de vivienda.

En este sentido, ha recalcado recalcado que Frente Amplio tiene que entrar con fuerza porque es garantía de que el PSOE en el Ejecutivo asuma posiciones más "valientes", que respondan al clamor de la movilización "masiva" en la calle que tras el caso 'Maricarmen' pidiendo que se tomen medidas contra "esta especulación insoportable".

¿EL PSOE COPIA MEDIDAS? SE HACE "BROMAS" CON ESO

Cuestionada sobre si considera que los socialistas están copiando propuesta de su candidatura para tratar de captar votantes de la izquierda alternativa, Colau ha respondido con ironía al decir que mucha gente está viendo que Sánchez está emulando sus propuestas y que hasta se están haciendo "bromas" durante estos días sobre cómo el PSOE salía a copiar las iniciativas que presentaban.

Dicho esto, ha señalado que le "parece bien" que el PSOE les copie por ejemplo el impuesto a los ultrarricos, pero lo que importa es que eso no se quede en una mera promesa electoral por su parte sino que llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE). Y para tener garantía de que se hace oficial, ha reivindicado el voto a Frente Amplio, que tiene "toda la ambición" de llevarlo a cabo y presentó la idea original.

LOS DECRETOS: "SI FUERA POR NOSOTROS, SE HABRÍAN APROBADO ANTES"

Respecto a si percibe que los últimos decretos tienen un tinte electoral, Colau ha respondido que son medidas "buenas" y que la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar es una medida con el marchamo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuyo departamento la tenía preparada desde hace tiempo. "Si fuera por nosotros, se habría aprobado antes", ha remachado.

Eso sí, ha expresado su sorpresa de que el PSOE haya bloqueado durante años la propuesta de prestación universal por crianza de 200 euros del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y "de repente" Sánchez la prometa en un mitin. "No ayuda a la credibilidad de la política", ha trasladado para insistir en que los hitos de gestión durante esta legislatura vienen de los ministerios que ostenta su espacio político.

Respecto al fracaso para plasmar una candidatura de unidad en la izquierda alternativa, la aspirante de Frente Amplio a la Moncloa ha explicado que se esforzaron al máximo para cumplir esa demanda y ha defendido que Frente Amplio es "en parte un éxito" porque agrupa a una quincena de partidos.

Luego, ha reiterado que Podemos no quiso entrar en esta candidatura y que cuando "uno no quiere no se le puede obligar". En cualquier caso, tiene claro que su adversario es la derecha y que su objetivo es que no haya un gobierno del PP y Vox.