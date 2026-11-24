Archivo - (I-D) El líder de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo; el ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; la exalcaldesa d - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio cerrará su campaña electoral en Madrid con las intervenciones de su candidata, Ada Colau, los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun y desplegará también actuaciones musicales a sus simpatizantes a cargo de Zahara, Samantha Hudson y el rapero Elio Toffana.

El mitin principal para concluir la campaña de Colau será en el recinto 'La Nave', en el distrito madrileño de Villaverde, y tomarán la palabra también el cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado, el referente electoral de IU en estos comicios, Toni Valero, y la colíder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero.

La candidatura ha difundido en redes el cartel de intervinientes del evento y afirma que habrá "más invitadas sorpresa" al cierre de campaña. "Será una ocasión para encontrarnos, disfrutar y celebrar todo el trabajo que hemos compartido durante estas semanas", ha desgranado la candidatura.