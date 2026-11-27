La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Apela a la movilización de la izquierda al enfatizar que el "voto de los ricachones y los caseros"

TRES CANTOS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau ha expresado su compromiso de "poner el cuerpo en las instituciones" para cambiar el las "reglas del juego" de la vivienda, cuya situación ya es "insostenible".

Así lo ha trasladado durante el uso de su 'minuto de oro' en el debate 'a cuatro' entre los aspirantes a la Moncloa, organizado por la Academia de Televisión, ha pedido el voto para la coalición que encabeza, consciente de que la situación actual provoca "mucha incertidumbre" por la "ola reaccionaria" y la situación económica "difícil" para muchas familias.

"El problema de la vivienda es insostenible y que hay que cambiarlo ya", ha exclamado la candidata de Frente Amplio para mostrar su compromiso "personal" de que se escuchará a la ciudadanía "movilizada" que en las calles dice "basta" y quiere que las casas sean "para vivir, no para especular".

Ha insistido en que ese mandato ciudadano para intervenir el mercado "ya no se puede ignorar" y ha apelado a la movilización de la izquierda al arengar que los "votos de los ricachones y los caseros es "muy pequeñito", pero el voto de sus simpatizantes será "como una casa", en alusión a su lema de campaña.