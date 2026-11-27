1137830.1.260.149.20261127012701 La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau (c), a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha acusado al líder del PP Alberto Núñez Feijóo, de tener una actitud "machista" durante el debate electoral de este jueves y le ha advertido que las "mujeres no van a estar calladitas" a la hora de votar el 29N.

Así lo ha expresado ante sus simpatizantes congregados en la sede de Más Madrid tras salir del debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión, en referencia a la polémica por el comentario de estar "calladita" que ha lanzado el popular cuando intercambiaban impresiones sobre la dana y el expresidente valenciano Carlos Mazón. Feijóo a la salida de este foro ha pedido disculpas, al mismo tiempo que ha querido zanjar el "teatrillo".

Sin embargo, Colau ha negado que el candidato del PP se haya retractado y le ha acusado de "tener una actitud machista". "Feijóo ni ha pedido disculpas a las víctimas de la dana, ni tampoco ha dicho qué piensa hacer con el señor Mazón. Todavía estamos esperando su respuesta", ha apostillado para espetar que el 'popular' ha perdido hoy la contienda entre candidatos.

La euforia en el equipo de Frente Amplio se ha notado en el recibimiento que le han brindado a la también exalcaldesa de Barcelona, a la que han coreado 'Ada remontada'.

ERA NECESARIO UNA "CANDIDATA FEMINISTA"

Colau ha confrontado que pese a que tengan que debatir con "señoros machistas" las mujeres van a tener "la última palabra" el próximo domingo cuando se abran las urnas, pues hoy han demostrado que el 29N era necesario que hubiera una "candidata feminista".

En clave interna, se ha mostrado orgullosa del desempeño de esta campaña y ha asegurado que van a sobrepasar el 10% de intención de voto que se han marcado para entrar con fuerza en la próxima legislatura y ser "clave" para revalidar el Gobierno progresistas.

No obstante, la aspirante a la Moncloa por Frente Amplio ha exclamado que es el "momento de la máxima movilización", "de no rendirse" y de seguir "desafiando todas las encuestas" porque, según ha sostenido, están "subiendo día tras día".