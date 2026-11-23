El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba a su llegada a la Audiencia Nacional, a 23 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba ha declarado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que el empresario y comisionista Víctor de Aldama habría pagado gastos de la Feria de Sevilla y cacerías a miembros de la Guardia Civil.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas a Europa Press tras la declaración como imputado de Villalba ante el instructor de la causa, Ismael Moreno, después de que el propio comandante solicitara declarar voluntariamente acerca de los supuestos pagos recibidos por parte de Aldama.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Villalba colaboró para infiltrar a la trama investigada en el 'caso Koldo' dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y trabajó para facilitar teléfonos desechables para garantizar la comunicación segura de la trama.

A cambio, el comandante de la Guardia Civil habría recibido pagos por valor de 88.000 euros entre 2021 y 2023, todo ello con el objetivo de "asegurar la protección y continuidad de la presunta organización criminal", según la UCO.

Este lunes, Villalba ha defendido a Aldama ante el juez, señalando que era el mejor colaborador que tenía la Guardia Civil. También ha declarado que el comisionista anticipaba gastos a Villalba a cambio de sus gestiones para la presunta red criminal, según han indicado las fuentes jurídicas.

El comandante ha concretado que Aldama pagó gastos de la Feria de Sevilla y de cacerías a miembros de la Guardia Civil. Según su relato, el comisionista llegó a solicitar un chófer al Instituto Armado para ir a la final de la Champions League de 2022 en París, en la que el Real Madrid ganó por 1-0 al Liverpool, y la Guardia Civil se lo puso a disposición, han asegurado las fuentes.

Villalba, que ha trasladado que Aldama se encargaba de pagar los teléfonos seguros, ha señalado que el exasesor ministerial Koldo García, condenado a 19 años de cárcel por la sentencia del 'caso mascarillas' del Tribunal Supremo, también era colaborador de la Guardia Civil.