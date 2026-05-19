El comisario Castaño implicó al ex 'número dos' de Interior en el espionaje a Bárcenas tras desvincularlo inicialmente

Archivo - El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (i) y su número dos, Francisco Martínez (2d), durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen. - Pool - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Enrique García Castaño, excomisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, implicó en una declaración en instrucción al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, después de haberle desvinculado inicialmente ante el juez instructor de la causa que investigaba la 'Operación Kitchen'.

La Audiencia Nacional (AN) ha reanudado la prueba documental en el juicio sobre el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas sobre dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente de ese forma, la investigación policial y judicial sobre la existencia de una supuesta contabilidad B en el PP.

En la sesión de este martes se ha reproducido un audio de una de las declaraciones judiciales ante el juez instructor de la causa, el magistrado jubilado Manuel García Castellón, en la que Castaño, quien inicialmente había desvinculado a Martínez de la operación, cambió de versión y aseguró que el ex 'número dos' de Interior le dio la orden de iniciar ciertas acciones vinculadas al espionaje de Bárcenas.

En concreto, según dijo Castaño, el ex 'número dos' de Interior le trasladó su "preocupación" por el paradero de los discos duros de Bárcenas, aseverando que contendrían información relevante sobre la contabilidad del PP. El excomisario, por su parte, le respondió que, aunque no era "muy experto" en el tema, trataría de conseguir "información" y decirle dónde se encontraba ese material.

Más tarde, durante el interrogatorio, el fiscal le preguntó "quién le dio" la orden de buscar los discos duros, a lo que García Castaño respondió: "El señor Martínez".

EL VOLCADO DE LOS DISPOSITIVOS DE BÁRCENAS

García Castaño lideró la unidad policial que se habría encargado de realizar los volcados de móviles y tabletas de Luis Bárcenas en 2013, así como de la coordinación de las vigilancias a Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero, cuando Bárcenas se encontraba en prisión provisional al estar investigado en la causa que investigaba la contabilidad B del partido.

El excomisario llegó a estar investigado en 'Kitchen', una de las piezas del 'caso Villarejo', pero el magistrado archivó la causa para él por motivos médicos.

En referencia al volcado de los dispositivos de Bárcenas, que se produjo en una cafetería del centro de Madrid, Castaño manifestó que se los entregó Sergio Ríos, chófer de Bárcenas en ese momento, que está acusado por haber sido captado como confidente de la presunta trama.

Según su testimonio, toda la información extraída de los teléfonos la metió en un 'pendrive' del que hizo entrega posteriormente.

Castaño aseguró, asimismo, que entró al estudio de restauración de Rosalía Iglesias, ubicado en el centro de Madrid, en busca de los papeles de la contabilidad del PP, pero allí dentro "no había nada".

Sobre el asalto de un falso cura en el domicilio de Bárcenas en 2013, García Castaño ha aseverado que otros compañeros le llamaron y le contaron que el asaltante "armó la de dios es Cristo", mientras exclamaba "de malas formas: '¿Dónde están los papeles'". "Era un loco", una situación "demencial", relató, desvinculando este hecho de la presunta 'Operación Kitchen'.