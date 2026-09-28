La comisión de la dana del Congreso pedirá una prórroga para ampliar sus trabajos y citará a alcaldes el 19 de octubre

Archivo - La diputada del PSOE Carmen Martínez, presidenta de la comisión de investigación sobre la dana. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 233 muertos el 29 de octubre de 2024 tiene previsto solicitar una prórroga para poder seguir trabajando en los próximos meses y, por lo pronto, tiene previsto interrogar el próximo 19 de octubre a los alcaldes, alcaldesas y ediles de algunos de los municipios afectados por la mortífera riada.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa de la comisión, en la tienen mayoría PSOE y Sumar, ha acordado solicitar una nueva prórroga para ampliar sus trabajos más allá del 21 de octubre, que era cuando vencía el plazo que tenía para aprobar sus conclusiones.

La comisión, que se creó por un acuerdo del Pleno de marzo de 2025, ya solicitó una primera prórroga a principios de este año y ahora volverá a hacer lo propio para continuar recibiendo comparecientes.

NO SERÁN INTERROGATORIOS

Además, la Mesa de la comisión ha decidido que las comparecencias de los alcaldes se sustanciarán con el mismo formato que se utilizó para las asociaciones de víctimas, es decir, no será el interrogatorio de pregunta-respuesta que se ha utilizado con los cargos públicos que han venido desfilando ante la comisión.

Así, cada compareciente tendrá 15 minutos para una exposición inicial, después los portavoces realizarán las preguntas que quieran en bloque y se volverá a dar la palabra al compareciente para que conteste a todos a la vez.

En concreto, para el 19 de octubre han sido convocados los alcaldes socialistas de Cullera, Jordi Mayor Vallet; Sedaví, José Francisco Cabanes; y Ribarroja, Robert Raga. También están citados los primeros ediles de Utiel, Ricardo Gabaldón, y de Massanassa, Paco Comes, así como la alcaldesa de Riola, Judith Capellino Ventura, de Esquerra Unida del País Valencià.

En la misma sesión comparecerán la concejala de Catarroja Dolors Gimeno, de Compromís, y el único concejal de Podemos en Manises, Rafael Mercader.