La Comisión Interministerial por la dana se reúne en Madrid en la víspera de la cita entre Torres y Llorca

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la reunión de la Comisión Interministerial por la dana. - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido este jueves la reunión de la Comisión Interministerial para el desarrollo de medidas urgentes para el territorio afectado por la dana, justo el día antes de la Comisión Mixta que se desarrollará en Algemesí (Valencia).

En esta Comisión Mixta para la reconstrucción tras la dana estarán representantes del Gobierno central, con Torres al frente, y una comitiva de la Generalitat Valenciana, encabezada por su presidente, Juan Francisco Pérez Llorca.

En cualquier caso, el Ministerio de Política Territorial ha informado en una nota de prensa que en esta Comisión Interministerial de este jueves han asistido los ministros Margarita Robles (Defensa); Arcadi España (Hacienda); Óscar Puente (Transportes); Mónica García (Sanidad); Diana Morant (Ciencia) y Jordi Hereu (Industria).

Además han estado presentes representantes de los Ministerios del Interior; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Trabajo y Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Vivienda y Agenda Urbana; Economía, Comercio y Empresa; Derechos Sociales, Consumo y Agenda Urbana; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; también, la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez; y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana por videoconferencia, Pilar Bernabé.