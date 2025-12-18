Comisión y Parlamento reivindican con una campaña lo que ha supuesto la UE para España y viceversa en estos 40 años

Archivo - Una bandera de la Unión Europea junto a una bandera de España - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las representaciones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo han lanzado este jueves en Madrid la campaña 'Desde 1986. 40 años construyendo juntos Europa' por la que, a través de la prensa, quieren hacer ver a los ciudadanos lo que ha significado para España su pertenencia a la UE en estas cuatro décadas y también lo que se ha aportado desde aquí a los socios comunitarios.

"Ha sido una historia de éxito", ha resumido el director de la representación de la Comisión, Daniel Calleja, recordando que España "miraba a Europa con envidia porque era democracia y prosperidad" y su ingreso en lo que entonces eran las Comunidades Europeas trajo consigo sobre todo "modernización" en todos los ámbitos.

Pertenecer a la UE estos 40 años "ha sido una fuente de transformación" para España, ha incidido el representante de la Comisión, que también ha querido poner de relieve durante la presentación de la campaña las contribuciones que ha hecho España en estos 40 años.

Así, ha puesto como ejemplo que el 'padre' de las becas Erasmus fue Manuel Marín cuando era comisario europeo de Educación, la contribución del también comisario Marcelino Oreja al Acuerdo Schengen o del que fuera comisario Pedro Solbes a la adopción del euro, entre otros.

En estos años, ha insistido, España ha dejado "su sello" en la UE, en buena medida también por el europeísmo del que siempre han hecho gala sus presidentes pero también sus ciudadanos.

MANTENER EL EUROPEÍSMO

Calleja ha defendido que "es importante mantener ese compromiso y esa vocación europeísta", incidiendo en que "hace mucho frío fuera de Europa" lo que explica que haya muchos países "llamando a la puerta para entrar", pero también ha incidido en que la UE tiene que ser capaz de "dar respuesta a los problemas de los ciudadanos".

La directora de la oficina del Parlamento Europeo, María Andrés, también ha resaltado que España se ha beneficiado mucho de su pertenencia a la UE pero ha sido "un camino de ida y vuelta", al tiempo que ha subrayado la necesidad de que los ciudadanos conozcan mejor el proyecto europeo y lo que ha aportado. Entrar en la UE trajo consigo "apertura, Estado de derecho y un proyecto de paz y prosperidad".

En este sentido, ha subrayado que "estamos en un momento geopolícamente muy complejo" como lo demuestra el conflicto en Ucrania, las guerras comerciales, al tiempo que ha prevenido de la "desinformación generalizada" que amenaza el proyecto europeo al intentar "alejar a la ciudadanía" y cuestionar lo que significan los valores democráticos que propugna la UE.

Por ello, ha sostenido que el 40 aniversario de la entrada en la UE el 1 de enero de 1986 no puede ser "una efeméride más" sino que en un "momento político tan complejo" como el actual debe servir para "reflexionar sobre qué ha significado y cómo tienen que ser los próximos 40 años".

Ahí es donde, según ha explicado, entronca la campaña informativa con la que las instituciones europeas en España quieren hacer llegar a los ciudadanos, a través de la prensa, los grandes hitos que han jalonado estas cuatro décadas y lo que ha supuesto pertenecer al bloque comunitario a los españoles, con datos desglosados incluso por comunidades autónomas.

"Vivimos en un momento de geopolítica de las emociones", ha definido Andrés, previniendo de que si la UE no es capaz de "generar sentido de pertenencia y ciudadanía, dejaremos espacio a otros relatos que vienen de fuera más sencillos de entender pero mucho más peligrosos".

Asimismo, ha llamado la atención sobre la polarización que vive España, con "consensos muy escasos y un debate público arisco", resaltando que la UE es una de las pocas cuestiones en las que parece haber consenso entre todas las sensibilidades.