El Comité Regional del PSOE ratifica por unanimidad la candidatura de Gallardo para salir "a ganar" el 21 de diciembre

MÉRIDA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional del PSOE de Extremadura, máximo órgano del partido entre congresos, ha ratificado a su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, como candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

Una decisión que se ha adoptado por unanimidad, tal y como ha informado en una rueda de prensa posterior el secretario de Organización del Partido, Manuel Mejías, que ha comenzado con una hora y media de retraso sobre la hora anunciada inicialmente.

"No hay ninguna duda de que el líder de los socialistas extremeños es Miguel Ángel Gallardo y va a ser nuestro candidato, y estoy convencido de que va a ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura después del día 21 de diciembre", ha señalado Mejías, cuando ha sido preguntado si se ha valorado el peso que puede tener en las urnas la situación judicial a la que se enfrenta por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

En la reunión se ha analizado además la situación política en la que deja Guardiola a Extremadura con su decisión de convocar elecciones anticipadas, que está marcada por la "inestabilidad, la inseguridad y la falta de confianza".

Así, ha dicho que el adelanto electoral no solo va a "pasar factura" a los extremeños por su coste económico, sino que traerá consecuencias "negativas" en los ámbitos laboral, económico y en el desarrollo de la región, como ya han manifestado, ha dicho, los agentes sociales.

LA PRESIDENTA "DE LA MENTIRA" QUE PREFIERE "HUIR" ANTES QUE GOBERNAR

"Guardiola ha fracasado y ha preferido huir", vienen señalando los socialistas "desde el inicio de su falsa negociación" para aprobar los presupuestos, ha apuntado Mejías sobre la "presidenta de la mentira", que comenzó su mandato incumpliendo su palabra de que no gobernaría con Vox, y la termina diciendo que su prioridad era que se aprobaran uno presupuestos que no ha permitido, le ha reprochado, ni siquiera que se voten, al disolver el parlamento y convocar elecciones un día antes del debate de las enmiendas a la totalidad de las cuentas para 2026.

Por otro lado, ha afeado al PP que haya dedicado "más tiempo a atacar" al líder del PSOE que a construir Extremadura, una "ansiedad y miseria política" que se ha hecho "más evidente" desde que se anunció que sería el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura.

"Estamos viendo los últimos días a un Partido Popular asustado, a un Partido Popular sin rumbo y a un Partido Popular sin argumento". Un partido, ha añadido, que ha llevado a Extremadura a un "callejón sin salida, convocando unas elecciones que nadie entiende", pero al que replica que "por mucho que ataquen" a Gallardo "no van a conseguir derribarlo". En este punto, ha reiterado que en un estado de derecho prevalece la presunción de inocencia "salvo que seas del PP", ha señalado.

Por todo ello, ha asegurado que el PSOE saldrá "unido a ganar las elecciones", como ya lo hicieron en 2023, ha recordado Mejías a María Guardiola, quien "nunca ha ganado nada", puesto que es presidenta por un acuerdo con Vox, y fue candidata "por el dedo divino de Génova", y por eso "ahora actúa por los intereses de Feijóo".

Frente a la candidata del PP, está Miguel Ángel Gallardo, que ha ganado seis mayorías absolutas en su ciudad, Villanueva de la Serena, y se ha impuesto en dos primarias para liderar el PSOE de Extremadura.

Saldrá a ganar el 21 de diciembre, un día que no solo se vota quien gobierna en Extremadura, ha dicho, sino si Extremadura sigue escribiendo su futuro "desde Mérida o desde Madrid".

DECISIONES TOMADAS EN MADRID

En esta línea, ha dicho que le entristece que esta convocatoria de elecciones se haya decidido "desde Madrid y no desde Mérida", al considerar que el adelanto electoral "responde a los intereses" de Alberto Núñez Feijóo, a quien, al igual que a Guardiola, no les importa Extremadura.

Finalmente, ha avanzado que el PSOE hará una campaña "limpia", cercana y constructiva, centrada en la gente y en "dar soluciones" a sus problemas, que son los "problemas reales", que es lo que esperan los ciudadanos. "No esperen de este partido una campaña sucia, ni basada en bulos, ni basada en mentiras, para eso ya está el Partido Popular de Guardiola", ha remachado.

En el Comité Regional se ha ratificado el Comité de Campaña, que tendrá como coordinador general al propio Manuel Mejías, como secretario de Organización, y contará con Eva Pérez como responsable del programa Electoral y Comunicación, con Juan Ramón Ferreira responsable de Estrategia y Acción Electoral, Virginia Borrallo responsable de Movilización, Jana Cinta, responsable de Asesoría Jurídica, Fede González como responsable de la campaña joven, y Laura Sánchez, responsable de Igualdad.

Preguntado por las listas, ha señalado que se inicia el proceso interno para tenerlas confeccionadas antes del plazo que acaba el 17 de noviembre, pero que en todo caso será "un reflejo de la sociedad extremeña", conformada por compañeros que van a trabajar "para devolver a esta tierra" al lugar que "nunca debió perder hace dos años con el Gobierno del Partido Popular".