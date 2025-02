Compromís advierte a Hacienda que no apoyará su propuesta de condonación de deuda si no la cambia

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha criticado este martes la propuesta de Hacienda para que el Estado asuma hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas y ha advertido de que no la apoyarán en el Congreso si no se cambia y se tiene en cuenta la infrafinanciación que sufren comunidades como la valenciana.

En una rueda de prensa desde la Cámara Baja, Micó ha expresado la posición "muy crítica" y "contraria" que tienen desde su formación respecto a los criterios utilizados por el ministerio de María Jesús Montero para repartir la condonación de la deuda.

Según ha explicado esta propuesta solo tiene en cuenta los criterios relativos a la crisis financiera de 2008 y deja de lado la "infrafinanciación" que sufre su comunidad autónoma. En concreto, Micó ha detallado que actualmente el territorio valenciano tiene una deuda global de 59.000 millones de euros de los cuales 47.000 millones vienen provocados por la falta de financiación y con la propuesta de Hacienda solo se reduciría un 19% de dicha deuda.

"Esa deuda se genera aquí, en Madrid, la deuda la ha generado el Gobierno central, no la hemos generado los ciudadanos que vivimos en el territorio valenciano", ha incidido.

ABIERTOS A NEGOCIAR

Ante esto, la también diputada de Sumar ha hecho un llamamiento al PP y al PSOE valenciano para hacer un "frente común" y reclamar al Ejecutivo que se tenga en cuenta la situación de Valencia porque de lo contrario desde su formación no van a apoyar esta propuesta que "no soluciona la situación financiera ni la infrafinanciación".

"Si quieren negociar (el Gobierno), negociaremos y podemos llegar a acuerdos, pero si no quieren negociar con nosotras no podemos dar apoyo a esta condonación que no tiene en cuenta las necesidades reales de los valencianos", ha advertido al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de que se cumplan los acuerdos de investidura.

Preguntada por si desde su formación han tenido algún contacto con el ministerio de Montero para abordar a este asunto, Micó ha censurado que el PSOE solo haya hablado con ERC para dicho acuerdo, el cual, según ha dicho a quien más beneficia es a Andalucía, donde la vicepresidenta primera es candidata por el PSOE y por tanto "le beneficiaba a ella".