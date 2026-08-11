Compromís critica que la Fiscalía no haya actuado de oficio contra el diputado de Vox que instó a "cazar" migrantes

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo durante una sesión plenaria - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha celebrado este martes que tanto el Ministerio de Igualdad como el Foro Abogacía y Democracia también hayan emprendido acciones contra el secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José Maria Figaredo, por sus declaraciones llamando a "cazar uno a uno" a los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio, pero ha tachado de "desconcertante" que, una semana después, la Fiscalía General del Estado siga sin actuar de oficio.

"Lo que no entendemos es que todavía no haya actuado la Fiscalía General del Estado ante un caso flagrante de un dirigente político incitando al odio contra las personas migrantes", ha declarado el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez.

La formación valenciana fue la primera que denunció a Figaredo ante la Fiscalía del Supremo por esas declaraciones en televisión y en los últimos días también ha denunciado el Foro de Abogacía y Democracia, mientras que Igualdad ha enviado un oficio a la Fiscalía para que investigue si esas declaraciones pueden ser constitutivas de delito de odio.

Ibáñez cree que incluso se debería dar un paso más e investigar a Vox por dar cobertura a su diputado: "Lo que no entendemos es que no se investigue a Vox como una organización criminal que da cobertura a acciones violentas, una cuestión que, por cierto, contempla la ley de partidos y que, sin duda, si lo hiciese una fuerza de izquierdas o independentista, hubiese supuesto que la Audiencia Nacional despertara en agosto para ilegalizarlos", ha comentado en un comunicado remitido por Compromís.