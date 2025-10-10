Compromís dice que el Falcon de Sánchez incumple la Ley de Memoria por lucir la Cruz de San Andrés que usó el franquismo

Archivo - El Falcon 900B, el avión del presidente del Gobierno de España en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, a 12 de enero de 2023, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Alberto Ibáñez reclama retirar esta enseña de cualquier aeronave del Ejército del Aire, una medida que apoyó el PSOE en 2018

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha denunciado que el Falcon, la aeronave a disposición del presidente del Gobierno, incumple la Ley Memoria Democrática al lucir en su cola la cruz de San Andrés, que enmarca en la "simbología franquista" aunque su origen sea mucho más antiguo.

Por ello el parlamentario ha exigido que se retire esa enseña tanto de este avión como del resto de aeroplanos del Ejército del aire que mantengan dicha cruz en su fuselaje.

Ibáñez ha registrado una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno en las que aporta fotografías de varias aeronaves, incluido el Falcon, con la imagen de la cruz de San Andrés que emplea el aspa de Borgoña y que se usó como insignia de los ejércitos españoles a partir del reinado de Carlos I.

Tras recordar que la mencionada cruz figuró en la bandera militar por decreto de Felipe V en 1707, detalla que el dictador Francisco Franco ordenó pintarla en los aviones sobre fondo blanco al tiempo que hizo desaparecer las banderas bicolor y tricolor en 1936.

Por tanto, Ibañez argumenta que está clara su vinculación con la estética franquista y que su permanencia en aeronaves del Ejército es un claro incumplimiento de la norma de Memoria Democrática.

TAMBIÉN PIDE RETIRAR OTRA ENSEÑA QUE EVOCA AL FRANQUISMO

Aparte, alerta que el 'Ala 11' de la base aérea de Morón, una unidad militar española y vinculada a su vez a la OTAN, en la actualidad sigue "manteniendo el emblema que la aviación franquista utilizó en la que llamaron 'Cruzada antibolchevique'.

"Su origen es plenamente franquista y su simbología acompañó a la División Azul que colaboró con el régimen nazi de Adolf Hitler, por lo que en este caso el Ministerio de Defensa estaría incumpliendo de nuevo la Ley de Memoria Democrática", sentencia Ibáñez.

Por todo ello, pide al Ministerio de Defensa que aclare si tiene previsión de eliminar la cruz de San Andrés y toda simbología franquista de toda aeronave del Ejército del Aire, así como en cualquier avión oficial del Gobierno.

También pregunta si el Ejecutivo tiene previsto incluir este símbolo en el catálogo de elementos contrarios a la memoria democrática.

La petición de la retirada de la cruz de San Andrés de los aviones militares españoles es recurrente. De hecho, en 2018, ERC sometió a votación una proposición no de ley en este sentido, que contó con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos, pero que no salió adelante al producirse tres empates en la Comisión de Defensa.