Compromís dice que no sorprende que el juez Peinado "prepare" el desfile judicial de Begoña Gómez: "Es lawfare"

La diputada de Compromís Águeda Micó durante una rueda de prensa - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Águeda Micó, ha admitido este martes que no le sorprende que "algunos jueces" estén "preparando" el desfile judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Es más, ha dicho que se trata de "un nuevo lawfare".

Micó se ha pronunciado en estos términos, en rueda de prensa, al ser preguntada por las críticas vertidas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra el juez Carlos Peinado por haber procesado a Gómez por hasta cuatro delitos.

La representante de Compromís ha dicho no sorprenderle "nada" ver "cómo algunos jueces han deteriorado la imagen de la Justicia". "Ya no sorprende que cuando la derecha tiene un varapalo judicial real, como cuando el que fuera presidente del Gobierno Mariano Rajoy aparece en el escrito de 'contabilidad B' del PP, surja una nueva barbaridad de lawfare para la izquierda", ha denunciado.

En concreto, ha destacado que el hecho de que el principal investigador de la trama corrupta de la 'Kitchen' señale a Rajoy coincide con que el magistrado Peinado esté "preparando" ya el escenario para hacer desfilar por los juzgados a la mujer de Sánchez.

"O, como nos pasó a nosotras, cuando el mismo día en que la jueza de la dana pidió imputar a Carlos Mazón, la Audiencia Provincial de Valencia le preparó el mismo escenario que ahora le preparan a Begoña Gómez, a nuestra compañera Mónica Oltra, ha destacado Micó, quien sostiene que la ciudadanía está comprobando que hay dos justicias: "una muy laxa para la derecha y otra muy dura para la gente de izquierdas que, además, se aplica sin indicios".