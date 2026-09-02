Compromís, sobre el informe sobre Ceuta: Las dos opciones son que la Policía "oculta información" o Marlaska "miente"

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados y miembro de Compromís, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha afirmado que o bien la Policía "oculta información" a sus superiores o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "ha mentido" ante el informe en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

Así lo ha indicado mediante un mensaje en la red social 'X' para demandar que, en cualquier caso, "deben asumirse responsabilidades y actuar" en el Ministerio.

"Hay dos opciones: la Policía oculta información al 'mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado' o el Ministro del Interior ha mentido", ha enfatizado.

Por su parte, Marlaska ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el citado informe policial.

El ministro ha remitido una carta a Pardo en la que le reclama "ser informado sobre la veracidad" del informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, habría remitido a la Audiencia Nacional en ese sentido.