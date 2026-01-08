Compromís pide que la comisión del Congreso sobre la dana acceda a grupos de Whastapp de los consellers de Mazón

Archivo - La diputada de Compromís, Àgueda Micó, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, quiere que la comisión de investigación sobre la dana tenga acceso a los mensajes de WhatsApp que los miembros del Gobierno valenciano de Carlos Mazón se cruzaron entre la víspera del día de la riada que dejó 230 muertos sólo en la provincia de Valencia y las jornadas posteriores a la tragedia.

Micó ha recordado, a través de una nota de prensa, que durante las comparecencias ante la comisión de miembros el anterior Ejecutivo valenciano se admitió la existencia de uno o varios grupos de este sistema de mensajería en los que los titulares de Consejerías y altos cargos compartieron información en plena gestión de la emergencia.

"Es imprescindible conocer el contenido de esas comunicaciones para aclarar quién tomaba las decisiones, quién avisaba y con qué información contaba realmente el Consell", ha enfatizado Micó, quien ya intentó sin éxito que el exconseller de Educación Antonio Rovira y el ex secretario de Presidencia Cayetano dieran cuenta de la actividad de esos grupos aquellos días.

Según Micó, esas "respuestas evasivas ocultan que el grupo de WhatsApp del Consell de Mazón fue uno de los canales de comunicación entre el ejecutivo valenciano el día de la tragedia y en los días posteriores".

COPÍA ÍNTEGRA

Por ello, ha solicitado que la comisión de investigación del Congreso recibe una "copia íntegra" de los mensajes intercambiados en los grupos en los que participaron miembros del Consell de la Generalitat y altos cargos autonómicos entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024.

"No estamos hablando de conversaciones privadas, sino de comunicaciones entre responsables públicos en el ejercicio de sus funciones y en un contexto de emergencia", ha remarcado Micó.