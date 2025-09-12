Compromís pide a RTVE que emule a Países Bajos y condicione su presencia en Eurovisión a la exclusión de Israel

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa anterior a la reunión de la junta de portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha instado a RTVE a que siga el ejemplo de otras cadenas públicas europeas y condicione la presencia de España en la próxima edición del festival de Eurovisión a la exclusión de Israel.

Así lo ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X', en referencia a la decisión de la televisión pública holandesa de sumarse a otros países como Eslovenia, Islandia e Irlanda, que han decidido no presentarse al certamen musical si se permite el concurso de Israel, en rechazo al genocidio que tiene lugar en Gaza.

"No se puede compartir escenario con nadie que represente a los genocidas. RTVE se juega su coherencia y principios", ha reclamado Ibáñez, en un mensaje recogido por Europa Press.

Por otro lado, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha recordado que tanto su formación como el grupo parlamentario Sumar ya pidieron que el Consejo de Administración de RTVE demandara la expulsión de Israel de Eurovisión.

Así, ha destacado que consiguieron ya abrir ese debate y espera que en una próxima reunión del ente público se vuelva a abordar la exclusión de Israel.

El pasado lunes, el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya defendió la posibilidad de retirar a España del festival de Eurovisión. "Es una decisión de RTVE, pero lo que le puedo decir es que si Israel participa y no logramos expulsarla, habrá que adoptar medidas como la que usted menciona", respondió Urtasun en una entrevista en TVE al ser preguntado por la decisión de Eslovenia.