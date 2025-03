Compromís quiere llamar a Feijóo a la comisión del Congreso sobre la dana y también a responsables de la Aemet y la CHJ

Micó defiende la moción de censura para dar una "alternativa digna" a los valencianos: "Compromís lo tiene clarísmoo; el PSOE no tanto"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís quiere que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acuda a la comisión de investigación sobre la dana que se va a crear en el Congreso, pero también considera que es un buen foro para que puedan explicar su actuación representantes del Gobierno central o de organismos como a Agencia Española de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Así lo ha avanzado la diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, que confía en que la comisión se ponga en marcha "en los próximos meses", pues los valencianos la necesitan "como agua de mayo" para aclarar lo que pasó, depurar responsabilidades y que los afectados "vean que todo lo que están sufriendo no es en vano".

Una vez aprobada por el Pleno, la Mesa del Congreso debe abrir un plazo para que los grupos designen a sus miembros en este órgano y poner fecha a su constitución y a elección de la Mesa que la dirigirá. Para Micó, lo importante no es tanto la persona que se elija para presidirla, sino que haya una "mayoría plural" en la Mesa y, a partir de hay, los grupos deberán acordar un plan de trabajo y el listado de comparecientes.

En una entrevista al programa Parlamento de Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press, la diputada de Compromís ha indicado que cree que los socialistas se resistieron a firmar la petición de comisión registrada por Sumar y otros grupos y luego retrasaron el visto bueno de la Mesa del Congreso porque tenían "miedo" de que "les afectara negativamente como gobierno central.

Pero, por el contrario, para ella es una "buena oportunidad" que responsables del Ejecutivo central, de la Aemet o la Confederación Hidrográfica acudan a explicar su actuación a un foro donde, ha recalcado, habrá "objetividad y veracidad". "Para este Gobierno es bueno depurar responsabilidades y poder hablar claro", ha añadido Micó.

EL CERCO A MAZÓN, CADA VEZ MÁS ESTRECHO

Según su análisis, al final el PSOE acabó renunciando a presentar su propia petición de comisión de investigación y apoyó la que Sumar impulsó con ERC, Junts y Podemos porque ha visto que el "cerco a Carlos Mazón cada vez es más estrecho", sobre todo a raíz de los autos dictados por la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra.

Para Micó, tiene "todo el sentido del mundo" que el Congreso investigue este tema aunque el asunto esté judicializado y ya existan comisiones similares en el Senado y las Cortes Valencianas. En su opinión, además de responsabilidades judiciales hay que depurar responsabilidades políticas.

"La dana provocó 228 víctimas mortales, casi un millón de personas afectadas, el 20% del PIB Valenciano afectado, la gente está desesperada, lo está pasando fatal y aquí no sólo se tienen que depurar responsabilidades judiciales sino también responsabilidades políticas porque el gobierno de la Generalitat fue elegido por la ciudadanía y tiene que dar la cara ante la ciudadanía", ha enfatizado.

En este contexto, ha añadido que en las comisiones abiertas en las Cortes Valencianas y el Senado, el PP tiene mayoría absoluta ya sea solo o con Vox, partidos que "no van a permitir que los debates, las comparecencias, ni las conclusiones que se aprueben sean objetivos".

"En cambio, en la comisión del Congreso hay equilibrios, partidos de todas las ideologías de izquierdas, de derechas, valencianos, estatales y todos vamos a trabajar por la verdad y por depurar las responsabilidades de lo que pasó", ha contrastado.

EL PP TIENE ·"MUCHO QUE ESCONDER"

Además, ha apuntado que ni la comisión del Senado ni la de las Cortes Valencianas han arrancado aún sus comparecencias, a su juicio porque el PP "tiene mucho que esconder" y porque que en 'Génova' están muy incómodos porque ya hasta los medios de comunicación de derechas están apuntando clarísimamente a la dimisión de Carlos Mazón".

"Es un tema que les complica la existencia y que al final los hace corresponsables y cómplices de las mentiras y de la vergüenza ajena que pasamos todas y todos con cada declaración pública de Carlos Mazón", ha apostillado.

Micó ha defendido la conveniencia de citar a la comisión del Congreso al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, una posibilidad que ya avanzó también esta semana la secretaria general del PSVP y ministra de Ciencia, Diana Morant.

La diputada de Compromís ha recordado que fue el propio Feijóo quien dijo que estuvo en contacto desde el primer momento con Mazón y que tuvo "información de primera mano". "Si esto es verdad, él debería de poder explicar qué explicaciones le daba Carlos Mazón, qué información tenía y cómo la utilizaban", ha comentado.

Micó espera que llegue un momento en que 'Génova' deje caer a Mazón, teniendo en cuenta que él ha dejado claro que "no tiene ninguna intención de asumir ninguna responsabilidad" ni dimitirá salvo que le fuercen a ello.

Por eso insiste en apostar por la presentación de una moción de censura que el PSOE ya ha rechazado. "Es un instrumento político que nos permitiría confrontar con el PP y dar voz a las personas que están enfadadas con todo lo que ha pasado. Aunque no consigamos que se convoquen elecciones, sí podemos conseguir que Mazón se avergüence de lo que es y de lo que hace", ha expuesto.

Segun Micó, el PSOE adolece de una "estrategia clara contundente" y se equivoca al negarse a apoyar esa moción de censura y limitarse a reclamar elecciones. "Yo también quiero elecciones, pero es que no depende ni del PSPV ni de Compromís, sino de Mazón, que no va a convocar unas elecciones en contra de él mismo. El pensamiento mágico en política no funciona", ha insistido.

"Tenemos que usar los instrumentos políticos que podamos como oposición. La comisión de investigación es uno, la moción de censura es otro. Y decirle claramente al pueblo valenciano, que hay una alternativa digna para defenderles. Esto Compromís lo tenemos clarísimo, el PSOE parece que no tanto", ha rematado.